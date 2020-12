LeBron James o Marc Gasol: ¿quién es mejor defensor?

LeBron James reveló recientemente que todavía alberga algunos resentimientos por el premio al Jugador Defensivo del Año 2013 por el que terminó segundo detrás de Marc Gasol.

El nuevo pivot de Los Angeles Lakers escuchó la queja de James y respondió así:

“Siempre he pensado que los premios individuales en el mundo del deporte son muy subjetivos. No creo demasiado en ellos ni soy partidario de ellos. Lo que tengo claro es que, más que para mí, ese premio fue para los Grizzlies”, dijo Gasol a los periodistas. “Fue una forma de trabajar juntos. (…) Lo que importa ahora es el DPOY del año que viene, y él tiene 35 años. Un jugador como él puede ganarlo sin ningún problema si eso es lo que le falta.”

Marc Gasol in response to Lebron joking he has his DPOY trophy

“I think that individual awards in the world of sports are subjective. I don’t believe too much in them nor am I a supporter of them. What I’m clear about is that, more than for me, that award was for the Grizzlies.” pic.twitter.com/GtrqSaMmmq

