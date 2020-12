LeBron James revela cuál cree que es el mejor jugador actual de la NBA

Con la noticia de que LeBron James firmó una extensión de contrato con Los Angeles Lakers, está claro que la superestrella seguirá siendo el mejor jugador del mundo a corto plazo. A pesar de tener un primer año mediocre en Los Ángeles, LeBron demostró una vez más que es imparable cuando está en forma. Sin embargo, podría haber un jugador más luchando por su estatus de mejor jugador del mundo.

El fenómeno de los Dallas Mavericks, Luka Doncic, viene posiblemente del mejor año para un joven de 21 años. Todavía es muy joven, pero parece que tiene una gran oportunidad de ser el rostro de la NBA una vez que LeBron se retire. Tiene un futuro increíblemente brillante por delante.

De hecho, LeBron reveló recientemente que esperaba que Doncic fuera una estrella e hizo una gran revelación:

“Luka es uno de mis jugadores favoritos en la NBA hoy. Por el simple hecho de que la forma en que juego es muy similar a la suya”, dijo LeBron en el podcast Road Trippin. “Primero piensa en el equipo, involucra a sus muchachos, si me desafías a anotar, voy a anotar. Y al mismo tiempo, voy a anotar, pero voy a mantener a mis compañeros involucrados. Juego para el equipo y jugaré con alegría.”

“Cuando Luka estaba negociando su contrato con Nike yo quería que fichara para el Team Lebron, porque lo vi muy buen y confiaba en él, pero finalmente no pudo ser.”

Hubiera sido muy interesante que LeBron pudiera fichar a Doncic. Claramente sabía que el joven jugador iba a ser una estrella.

LeBron no pudo fichar a Doncic para su equipo

LeBron tuvo la oportunidad de entrar en más detalles sobre su intento de fichaje de Luka Doncic para su equipo en Nike.

“Esto es lo que quería, y no creo que mis muchachos en Nike estuvieran preparados para eso”, dijo. “Obviamente, al final no pudo ser, porque terminó yendo al Team Jordan, y ni siquiera sé si Luka lo sabe, pero ahora lo sabría. Quería que Luka fuera el primer fichaje del Team LeBron. Y no sucedió, él todavía está bajo el mismo paraguas de Nike con Jordan, pero yo quería que estuviera conmigo.”

“Eso es lo mucho que creo en él, y siento que me va a perseguir un poco. Pero quería que fuera mi chico, quería que fuera mi primer chico porque me encantaba lo que representa. Lo amo todo sobre él, tanto dentro como fuera de la cancha. Es un gran tipo”.

Es un gran elogio de uno de los más grandes.

Mavericks & Lakers se enfrentan en Navidad

LeBron tendrá la oportunidad de enfrentarse a Doncic muy pronto, ya los Lakers jugarán contra los Mavericks el día de Navidad de este año, según Adrian Wojnarowski de ESPN.

ESPN Sources: Tentative Christmas Day Schedule pic.twitter.com/MId025HKvB — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 2, 2020

La programación de este partido para enbal día de Navidad es un reflejo de cuánto cree la NBA en el poder estelar de Doncic para que su equipo juegue contra los actuales campeones en Navidad. Debería ser un gran partido para ambos equipos.