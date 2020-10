LeBron James cree que Giannis Antetokounmpo ganó un premio que no merece

Antetokounmpo también venció al pívot de Los Angeles Lakers Anthony Davis en la categoría de Jugador Defensivo del Año, recibiendo 75 votos de 100. James no está de acuerdo con esta distinción, especialmente después de la gran defensa de Davis durante la mayor parte de la postemporada.

“Intenté bloquearlo”, dijo Davis a los periodistas después del partido. “En el último partido destacó mucho. Le salió todo. Así que intentamos hacerle un marcaje especial.”

Anthony Davis on defending Jimmy Butler: "I tried to be locked into him. The last game he took over and imposed his will on the game and on both ends of the different floor. So we tried to give him a different look." — Mark Medina (@MarkG_Medina) October 7, 2020

James cree que la versatilidad de Davis no solo para defender sino también para bloquear a un jugador como Butler es la razón por la que se merecía el premio de Jugador Defensivo del Año más que Antetokounmpo.

“Por eso él es el Jugador Defensivo del Año”, dijo James a los periodistas, según Mark Medina de USA Today.

LeBron James on Anthony Davis' performance and versatility: "That's why he's the Defensive Player of the Year." — Mark Medina (@MarkG_Medina) October 7, 2020

Davis hizo una gran performance después de una actuación decepcionante en el Partido 3. Anotó 22 puntos, capturó 9 rebotes e hizo 4 bloqueos.

Anthony Davis se centró en la defensa y dio buenos resultados

Davis sabe gracias a sus años en New Orleans que en la mayoría de los casos la defensa puede hacer la diferencia.

“Cuando estaba en New Orleans, [el entrenador de los Pelicans] Alvin [Gentry] solía decirlo todo el tiempo. Solía predicar la defensa”, dijo Davis. “Tenía el mejor equipo ofensivo. Ya podíamos anotar 130 [puntos], pero nunca pasábamos de la segunda ronda porque no cuidábamos la defensiva. Siempre se oye el cliché; la defensa gana campeonatos”.

Lakers' Anthony Davis: "When

I was in New Orleans, Alvin [Gentry] used to say it all the

time, he used to preach defense. I had the best offensive

team. We would score 130 and would never get past the

second round of the Western Conference because we

didn't play defense." — Ben Golliver (@BenGolliver) October 7, 2020

Davis dejó claro cuando aterrizó con los Lakers que ganar el premio de Jugador Defensivo del Año era uno de sus objetivos.

“Quiero ser el Jugador Defensivo del Año. Creo que lo puedo conseguir, puedo ayudar este equipo a ganar”, dijo Davis en septiembre (h / t Bleacher Report). “Quiero asegurarme de que LeBron y yo estemos en el Equipo Defensivo. Y para mí, personalmente, solo quiero ser el Jugador Defensivo del Año. Si somos capaces de mantener equipos por debajo de los 100 [puntos], lo que probablemente no es realista pero debería ser nuestro objetivo, creo que tendremos una oportunidad de ganar el título”.

LeBron James, favorito para ganar el MVP de las Finales

Los Lakers están a una victoria de un título y el único debate que queda podría ser quién será el MVP de las Finales.

James ha ganado el MVP de las Finales tres veces (2012, ’13, ’16) y fue claramente el mejor jugador en esos equipos ganadores de títulos. Pero ahora que también está Davis, las cosas cambian.

Davis realizó dos actuaciones espectaculares en los dos primeros partidos de las Finales, pero desapareció en el Partido 3 por problemas de exceso de faltas. Eso podría ser suficiente para darle a James la ventaja definitiva, aunque ninguna de las estrellas discutirá cuando finalmente se entregue el premio.

“Sabemos quiénes somos. Sabemos de qué se trata. Queremos lo mejor, en serio, todos los días, tanto dentro como fuera de la cancha, para el uno y para el otro”, dijo James. “Simplemente no estamos celosos el uno del otro. Tiene que ver con el respeto, creo que el cielo es el límite”.