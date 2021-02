LeBron James recibe fuertes críticas de un rival

Es una pregunta interesante que a sus 36 años la estrella de los Lakers LeBron James está haciendo lo que ningún jugador de la NBA debiera estar haciendo. Usualmente los mejores años de un jugador son de los 25 a los 31 años, pero con cada año que pasa, parece que James está extendiendo ese momento.

El L.A. Times le hechó un vistazo en lo que es, la longevidad de James y lo dividieron en tres partes: su capacidad de ajustar habilidades, el cuidado a su cuerpo y sus facultades mentales por el juego.

Pero viendo el trabajo de James generó un gran elogio proveniente de una de las personas que ha sido entre los rivales más intensos del jugador durante el tramo de su carrera, el entrenador Doc Rivers, quien ahora dirige en el banquillo de Philadelphia.

Esto fue lo que dijo Rivers sobre James:

I asked a bunch of coaches he's worked with and competed against if this is LeBron James at his very best. The general sense? Yeah, it is. https://t.co/jbseTP9d96

Rivers entrenó a los Celtics durante el fin de los 2000, quien sacó a James de Cleveland para irse a Miami. Boston ganó la conferencia del este en 2008 y 2010, eliminando a James durante los playoffs en esas dos temporadas. James tomó su revancha en Miami, eliminando a Rivers en el 2011 y 2012.

Rivers habló para expresar su irritación sobre James y el Heat en el 2010, cuando Miami tuvo un congregación tras los fichajes de James y Chris Bosh aunque no habían ganando nada de importancia.

Rivers era el entrenador de los Celtics en Boston para el icónico partido de James en el la final del este del 2012. La actuación de James salvó a Miami de la eliminación al anotar by scoring 45 puntos y 15 rebotes.

LeBron James on mentality heading into epic Game 6 of Heat-Celtics in 2012 ECF- “If we lose, Pat Riley may break us all up. It might be the quickest breakup in basketball history. Not only that, but my legacy gonna take a huge hit if I don’t go out & perform at an all-time high.” pic.twitter.com/M6zMOs5kJH

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) March 20, 2020