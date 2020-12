Lebron James hace una gran proclamación sobre joven de los Lakers

Si creías que Los Angeles Lakers ya tenían mucho talento, ellos pueden tener una joya dentro de su plantel. En la última postemporada, el equipo impresionó al mundo cual le dieron minutos a Talen Horton-Tucker contra los Houston Rockets. En vez de derrumbarse, Horton-Tucker jugó bien y con confianza.

Con la temporada a solo días de comenzar, se han aumentado las expectativas sobre este joven escolta. Los Lakers tiene mucho talento veterano pero Horton-Tucker demostró que merece minutos de juego con 19 puntos y nueve rebotes contra los Clippers en el primer partido de pretemporada.

Los Lakers lo han alabado anteriormente, pero este año sí esperan cosas importantes de él. LeBron James dijo cosas muy importantes de su compañero.

Telling you right now! This kid is flat out SPECIAL! Mark my words https://t.co/KOYtlFxNVV

— LeBron James (@KingJames) December 12, 2020