LeBron James sigue siendo un jugador productivo a nivel MV en su decimo octava temporada en la NBA, superando as expectativas de los que muchos creían que podría hacer como estrella de Los Angeles Lakers.

Alguien que ha estado muy impresionado con su rendimiento el el gran amigo de James y su excompañero Dwyane Wade. El fue el invitado en el podcast No Chill with Gilbert Arenas y compartió sus pensamientos sobre cómo ha progresado James como jugador.

“Ahora veo su juego y digo, “¿Tiene alguna debilidad en su juego?” Eso empieza desde el aro hasta la mitad de la cancha. Puede hacer todo. Empecemos desde el rebote. El hace todo ahora. Dispara alrededor del 40 por ciento y puede lanzar desde casi el logo (mitad de cancha). A distancia media, se puede postear, te puede encarar. El puede superarte y clavar el balón. Su habilidad de poder ver el piso es mucho mejor ahora porque ha visto todo tipo de cobertura.”

Después dijo algo que de pronto dejó al resto de la NBA temblando.

“Creo que este puede ser el mejor LeBron que he visto,” dijo Wade.

VideoVideo related to dwyane wade ofrece comentarios fuertes sobre lebron james 2021-02-03T19:17:41-05:00

James ahora tiene 36 years old y sigue encontrando maneras para poder refinar algunos aspectos de su juego, algo del cual habló durante su último regreso a Cleveland, lugar donde juegó durante 11 temporadas.

“Tienes que cambiar con los tiempos, supongo. Tienes que seguir evolucionando,” dijo James a los periodistas después de anotar siete triples, la mayor cantidad esta temporada. “Para mi, no se trata de establecer un techo. Quiero siempre continuar a mejorarme y hacer cosas en la cancha que de pronto otros en sus carreras no hicieron.”

LeBron on how he adapts & changes his game:"You have to change w/ the times I guess. You have to continue to evolve. When I came into the league it was literally a big man's league. … It was a big body, big man game. As the league evolves, you have to be able to evolve w/ it." — Ryan Ward (@RyanWardLA) January 28, 2021

James is leading the Lakers in 3-points shots attempted (6.8) and made (2.8) per game. His 40.9% from beyond the arc this season is the best of his career.

LeBron James es elogiado por sus rivales

Wade no es el único que tuvo grandes elogios por la longevidad de James. El entrenador de los Celtics, Brad Stevens, tuvo palabras mayores para James previo al clásico de este fin de semana pasado.

“Lo más importante, es que LeBron continúa mejorando,” Stevens le mencionó a los reporteros de acuerod a Boston.com. “Lo puedes ver en varias áreas y en diferentes maneras. Creí que fue fantástico en la burbuja. Y creo que siguió ese nivel. No hay varios jugadores que pueden jugar así, así de bien, a esta edad, pero no hubieron muchos jugadores como él antes de llegar a este punto.”

El base de los Celtics, Kemba Walker, también tuvo grandes cosas que decir sobre James.

“Hermano, LeBron un fuera de serie. Es simplemente increíble,” dijo Walker via NESN. “Siempre tiene tanta presión y siempre lo ha superado sin importar lo que se ha dicho de él. Como he dicho, es una persona inspiradora dentro de nuestro mundo. El es alguien a quien todos ven como ejemplo y quieren emular. Es un talento especial.”

James es el principal candidato a ser el jugador más valioso esta temporada, aunque falta mucho pr terminar la temporada. Lebron es favorito para ganar este premio en las casas de apuesta a +350, de acuerdo a Odds Shark, justo por delante de Kevin Durant (+500) y Joel Embiid (+550).

Esta es la versión original de Heavy.com, por JR De Groote.

LEER MÁS: El deseo por David Alaba sigue latente ¿llegará al Real Madrid?