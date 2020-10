Lakers llegan a la tierra prometida tras diez años

Si hubo un equipo que pasó por un 2020 adverso, se puede decir que los Lakers son candidatos a esa distinción. Entre la pandemia y el fallecimiento de Kobe Bryant, este equipo ha tenido momentos difíciles que pudo superar.

Fue un decimoséptimo título para los Lakers que los pone a la par de su rivales de toda la vida. Más importante aún, este tiene un significado mayor y especial teniendo en cuenta todo lo ocurrido en este año tan atípico, una década atípica para los Lakers en el cual perdieron más de lo que esta franquicia histórica estaba acostumbrada.

Eso se incluyó a una temporada previa en el cual los Lakers ni habían llegado a la postemporada con Lebron. Eso ya comenzaba a generar la discusión que el oriundo de Ohio ya comenzaba a ver su nivel decaer y su carrera comenzaba a ver su fin de manera dolorosa.

JOB'S FINISHED: YOUR LOS ANGELES LAKERS ARE NBA CHAMPIONS pic.twitter.com/Dnxtgt9i1d — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 12, 2020

Hasta en las finales enfrentó a un sorprendente Miami Heat, quien al lado de los Lakers tuvieron una final inedita en el cual dos equipo que no habían estado en la postemporada el año previo, llegaron a la final el siguiente.

The @Lakers are now tied with our heated rivals the Celtics with 17 NBA World Championships! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) October 12, 2020

Congratulations to the @Lakers on their 17th championship. This team, this city, deserves the win. #LakeShow 👏🏿 pic.twitter.com/unmJDygWS4 — James Worthy (@JamesWorthy42) October 12, 2020

Hasta su excompañero con el Miami Heat, Dwyane Wade lo felicitó.

Big Big Congrts to @KingJames His legacy is still being written….. — DWade (@DwyaneWade) October 12, 2020

El equipo de Erik Spoelstra dio todo en la serie, pero al final este equipo angelino supo de dónde adquirir esa fortaleza mental para mostrar su superioridad y no caer en un bajón que fácilmente hubiese cambiado el destino de la temporada.

Lo único que queríamos era ganarlo por él. Sé que nos mira desde arriba, está orgulloso de nosotros… Fue como un hermano mayor para nosotro. Esto lo hicimos por él.”- Anthony Davis

Lebron el líder

Su victoria por 106-93 contra el Miami Heat fue más abultado de lo que le marcador indicada, pero fue un testimonio a la fortaleza mental que tuvo este equipo después de caer en el quinto partido el viernes pasado.

Lebron James fue la gran figura del partido con su triple-doble. Además fue galardonado como el jugador más valioso de la final.

Fue su liderazgo, madurez y nueva perspectiva sobre el juego lo que le dio esa guía a un equipo que a veces parecía estar yéndose a la deriva. Fue Lebron quien supo cómo manejar el momento y centrarse en el momento.

Seguía con la memoria muy fresca de cómo perdió ante los Golden State Warriors antes de llegar a los Lakers. En ese momento, su mortalidad estuvo más presente que nunca y ahí fue cuándo se dio cuenta que las posibilidades que tenía de volver a cargar los trofeos que terminó cargando en Orlando se convertían escasas.

Esta noche, jugó como tal. Todo el trabajo que había hecho con su cuerpo y el enfoque que tenía en este último partido estaba enfocado en esto. Parecía imparable. Miami no tuvo respuesta a lo que hacía. Si lo defendían en el perímetro, su primer paso explosivo le ayudaba a llegar al aro sin complicación.

En un momento del partido, Lebron tenía más puntos en la pintura que todo el plantel del Miami Heat. Pero si uno de quedaba en lo que hizo el jugador de 35 años para conseguir su cuarto título, no estaríamos contando toda la historia.

Fueron varios los protagonista en diferentes momentos

Los Angeles Lakers vs. Miami Heat [GAME 6 HIGHLIGHTS] | 2020 NBA FinalsWatch highlights of LeBron James, Anthony Davis and the Los Angeles Lakers against Jimmy Butler, Bam Adebayo and the Miami Heat in Game 6 of the 2020 NBA Finals. #NBA #NBAFinals #NBAHighlights ✔️Subscribe to ESPN+ http://espnplus.com/youtube ✔️ Get the ESPN App: http://www.espn.com/espn/apps/espn ✔️Subscribe to ESPN on YouTube: http://es.pn/SUBSCRIBEtoYOUTUBE ✔️ Subscribe to NBA on ESPN on… 2020-10-12T02:13:46Z

Se tiene que resaltar el esfuerzo defensivo de Anthony Davis que pudo neutralizar a Jimmy Butler y limitar su producción ofensiva a solamente 12 puntos. Cuando él y la defensiva de los Lakers estaban enchufados, el resultado iba a ser inevitable.

Para el exNew Orleans Pelicans, quien ganó su primer título como profesional, fue el fin de su primera temporada el cual el objetivo era más que ganar la corona de la NBA, era rendirle honor al legado de Kobe Bryant.

“No se puede poner en palabras. Estuve con estos muchachos: trabajando, lidiando con las adversidades, peleando con ellos, compitiendo,” dijo pospartido.

“No lo decepcionamos (a Kobe). Hubiese sido lindo poder liquidado la serie con los uniformes (Mamba). Pero perdiendo no enfocó para poder salir agresivos esta noche,” añadió

Otro que fue vital fue Rajon Rondo, el base que se convirtió en el primer jugador en ganar títulos con los Celtics y los Lakers tuvo su mejor contribución con el equipo angelino en los playoffs.

Durante la postemporada, Rondo promedió 6.6 puntos, pero en el Juego 6, su contribución en la primera parte ayudó que distanciar a los Lakers en el marcador yendo al entretiempo.

Al final, Rondo anotó 19 puntos además de 4 rebotes y 4 asistencias.

El eventual ganador del jugador más valioso, Giannis Antetokounmpo, había dicho antes del comienzo de la burbuja en Orlando como el “equipo con la mejor fortaleza mental” iba a ser el ganador del título.

En base a lo que se vio por parte de este equipo de los Lakers, el griego estaba totalmente correcto, aunque cuando dijo eso no esperaba a su hermano, Kostas que terminara con un anillo antes que él.