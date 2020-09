Lebron frustra a su esposa, se enfoca en postemporada con Lakers

De pronto es algo que de pronto no teníamos que saber, pero LeBron James ofreció un vistazo que lo que es su vida dentro de la burbuja, ahora que su familia, incluyendo su esposa, Savannah Brinson, pueden estar con él. En lo que se refiere a la felicidad matrimonial, James indicó de manera sutil después de la gran victoria en el Juego 3 sobre los Rockets que sus responsabilidades como marido tiene que esperar, aunque su esposa no le guste.

Cuando le preguntaron cómo mantiene su condición física en su decimoséptima temporada, una temporada atípica que está terminando en el campus de Disney World, James dijo que está enfocado en su cuerpo y solamente su cuerpo.

LeBron James explains how his wife is not exactly happy with how much time he takes behind the scenes to ensure these dominant performances at 35 years old pic.twitter.com/ELOs9toZ0X — Mark Medina (@MarkG_Medina) September 9, 2020

LeBron James dominó a los Rockets en el Juego 3

Uno puede interpretar esto como uno quiera, pero la realidad es que James fue espectacular en el Juego 3 después de su demoledora actuación en el Juego 2. James anotó 28 points, 11 rebotes, nueve asistencias y cuatro robos en ese partido. El martes mejoró su rendimiento con 36 puntos, siete rebotes, cinco asistencias y cuatro tapones. Esa última estadística es la mayor cantidad que ha tenido en esta temporada.

Los tapones fueron una sorpresa y se le preguntó a James cómo ha podido mantener su nivel atlético a sus 35 años de edad.

“LeBron James is turning into Dikembe Mutombo” 😆 (📺: TNT) pic.twitter.com/5u2JgNIxuq — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 9, 2020

“Trato de cuidar mi cuerpo, estoy comprometido a estudiar video, me coloco en la situación apropiada,” admitió. “Poder entender las jugadas antes que ocurren antes de que ocurran, uno intenta no llegar tarde. Pero como dije, durante el día, preparo mi mente. Me preparo para lo que pueda pasar.”

“Hay cosas que por estar en There’s things that being here in the bubble, it’s uncontrollable,” dijo James. “No lo puedes controlar. Desde la perspectiva de ritmo, estoy donde quiero estar y quiero continuar con eso. Se trata de jugar al baloncesto efectivamente, siendo efectivo cuando esté jugando los minutos que juegue y haciendo lo que sea para ayudarle a mi equipo ganar.”

LeBron James: El más ganador de la postemporada

James superó al exjugador de los Lakers, Derek Fisher, como el máximo ganador de partidos en la postemporada con 162. Ahora está a 12 de Fisher en partidos jugados en la postemporada. Si los Lakers a los Rockets y llegan a la final de la NBA, probablemente lo superará en esta temporada.

Después de la victoria, James elogió la gran actuación de Rajon Rondo, quien a sus 34 años de edad anotó 21 puntos y nueve asistencias como suplente para los Lakers. James dijo que él y Rondo son veteranos de la NBA que no están dispuestos a ser retirados todavía. Ellos comparten una amistad y satisfacción de una gran actuación en la postemporada que solamente otro jugador veterano podría entender.

Como lo dijo James:

Uno, no sabemos cuántas oportunidades más tendremos a este nivel. Dos, nuestra liga suele sacar a jugadores en los últimos años de nuestras carreras, Ves a varios jugadores en sus 30, ellos se alejan de los veteranos. Lo vemos como un poco de orgullo. Tres, algunas personas están hechas para este momento y algunas no. Creo que cuando has estado en el proceso y estás reforzando tu mente, tu cuerpo y tu alma para la postemporada, sin importar las circunstancias, sin importar el ambiente, ahí es cuando eres capaz de crecer. Al final de cuentas, es el factor orgullo. Entendiendo que nuestra liga se ha alejado de los veteranos y viven en el momento. No tienes muchas oportunidades de ser parte de un gran equipo con grandes compañeros. No sabes qué puede pasar de una temporada a otra, así que haces lo mejor de la situación.

