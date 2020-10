La Florida permitirá que los Miami Dolphins jueguen en estadio lleno

El gobierno del estado de la Florida ha sido uno de los que ha dado cátedra a nivel mundial en el mal manejo de la pandemia. Ahora a ese manual le buscan agregar otro capítulo que posiblemente cause muchos problemas a largo plazo.

El miércoles el gobernador Ron DeSantis confirmó por el estado estar en la fase tres en camino a la normalidad, se puede admitir público a estos eventos. Pero en el caso de los Miami Dolphins, ellos ya pueden jugar en el Hard Rock Stadium a su capacidad de 65 mil espectadores.

Un informe del periodista Andy Slater confirmó la noticia después de haber hablado con un portavoz de la oficina del gobernador DeSantis.

SLATER SCOOP: Miami Dolphins have been given clearance to go to full capacity of 65,000 fans at Hard Rock Stadium, Gov. DeSantis’ spokesperson tells me.

The team, though, says their current plan of 13,000 fans remains the same for their next home game on Oct. 25.

— Andy Slater (@AndySlater) October 7, 2020