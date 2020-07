Florida en alerta por hospitales llenos por COVID-19: solicitan plasma de pacientes recuperados

Sin el fin de la propagación del coronavirus a la vista en Florida, y las opciones limitadas para mitigar el daño que el virus puede causar a los gravemente afectados, el Departamento de Salud de ese estado emitió este viernes una solicitud de plasma de pacientes recuperados. El llamado es para ayudar a los nuevos casos, incluso cuando no están completamente seguros de si el proceso de plasma funciona para ayudar a tratar la enfermedad.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos, una persona “si se ha recuperado completamente de COVID-19, puede ayudar a los pacientes que actualmente luchan contra la infección, donando su plasma. Debido a que luchó contra la infección, su plasma ahora contiene anticuerpos del COVID-19. Estos anticuerpos proporcionan una forma para que su sistema inmunitario combata el virus cuando se está enfermo, por lo que su plasma podría usarse para ayudar a otros a combatir la enfermedad”.

Sin embargo, la FDA dice que ni siquiera están seguros de si ayudará, y escriben: “Todavía se necesita más investigación para determinar si el plasma convaleciente es seguro y efectivo como tratamiento para el COVID-19, y si podría acortar la duración de la enfermedad, reducir la morbilidad o prevenir la muerte asociada con COVID-19″. Pero es algo.

If you have recovered from #COVID19, you can donate plasma. Those who have recovered may have antibodies, which are the proteins your body uses to fight off infection. Plasma can be given to those currently battling COVID-19 and may help save lives. https://t.co/w2d3bDGSWW pic.twitter.com/Cr41xqoBlI

— Florida Dept. Health (@HealthyFla) July 17, 2020