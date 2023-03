Susto en vivo: Kun Agüero sufre arritmia en Twitch con Ibai Llanos – VIDEO

El exfutbolista argentino Sergio “Kun” Agüero asustó a todos sus seguidores este miércoles por la noche, cuando sufrió una arritmia cardíaca mientras realizaba una transmisión de Twitch junto al streamer Ibai Llanos, con quien compartió equipo en la Kings League creada por Gerard Piqué.

En medio de una conversación con Llanos, el exfutbolista del FC Barcelona y Atlético de Madrid, entre otros clubes, se quedó inmóvil durante varios segundos. Cruzó su mano derecha y la apoyó sobre la parte izquierda del torso, como queriendo sostenerse el corazón. “Ei, Kuni, son las 2 de la mañana”, le comenta Llanos, que al notar el semblante de Agüero le consulta con preocupación: “¿Qué pasa?”.

“Sergio. ¿Qué pasa?”, insiste el streamer español, a lo que el “Kun” Agüero primero suspira y luego responde: “Creo que… creo que me agarró una mini arritmia”. Aún incrédulo por el episodio que acababa de atravesar, el argentino registró los valores del chip que tiene instalado en el pecho para controlar el ritmo cardíaco, luego de que en octubre de 2021 sufriera un episodio durante un partido del FC Barcelona que, finalmente, determinaría su retiro temprano del fútbol profesional.

“¿Ahora mismo? ¿Quieres que vayamos al médico?”, le consultó rápidamente Llanos, pero el exjugador del seleccionado argentino optó por aguardar las estadísticas del chip.

“Fue raro, fue raro. Pero no pasa nada, ahora me va a decir -el chip-. ¿Pero viste que me quedé medio raro no? Porque sentí algo fuera de circuito”, admitió el “Kun”. Luego, fiel a su estilo, bromeó a Llanos con la situación: “Mirá si me estoy muriendo”, dijo con una sonrisa pícara.

A pesar del ofrecimiento de Llanos para concluir la transmisión, Agüero se mantuvo firme en su postura y quiso continuar con la charla. “Ahora cerramos. No pasa nada”, cerró, según muestran las imágenes virales.

El mensaje de Sergio Agüero que llevó tranquilidad a familia, amigos y seguidores

Este jueves, varias horas después del episodio cardíaco que lo asustó durante el vivo que realizaba junto a Ibaí Llanos, Agüero filmó un video que luego compartió en sus redes sociales para confirmar su buen estado de salud.

“Hola gente. Bueno ahí ya muchos están preguntándome qué tal estoy. No se preocupen, fue una boludez. Así que ya está todo bien, los médicos me dijeron que está todo bien, no hay ningún problema. Quédense tranquilos que todavía sigo acá”, dijo el exgoleador de la selección argentina en su mensaje.

Cabe recordar que el propio Agüero reconoció tiempo atrás que ya había padecido una arritmia similar durante un partido de fútbol. El exfutbolista lo reveló en la recordada transmisión de Twitch que hizo junto a Lionel Messi y Alejandro “Papu” Gómez -ambos se encontraban dentro de la concentración argentina- en plena disputa el Mundial Qatar 2022.

En medio de las risas, anécdotas y juegos, Agüero puso un manto de seriedad a la charlay reveló que su médico le había informado que el chip que lleva implantado en el corazón le había detectado una “arritmia ventricular”.

“Fue el 8 de junio”, precisó el Kun, que también contó que el profesional se lo contó seis meses después de ocurrido el episodio.

El día que Sergio “Kun” Agüero sufrió el primer dolor de corazón que luego derivó en su retiro de la alta competencia

El FC Barcelona recibía al Alavés en el Camp Nou, por una nueva jornada de La Liga de España. Corrían 38 minutos del primer tiempo cuando Agüero, quien poco a poco comenzaba a acomodarse dentro del once titular, cayó sobre el césped y preocupó a todos.

Agüero se tomó el pecho con su mano derecha, al igual que durante la reciente arritmia sufrida frente a Ibai Llanos, se tiró al piso y aguardó la atención médica. El rostro de miedo que exhibía el futbolista le sumaba más dramatismo aún a una escena que ya era por lo menos preocupante.

"Kun": Porque Sergio Aguero fue sustituido en el partido en el que el Barcelona enfrenta al Alavés y tuvo abandonar el Camp Nou en una ambulancia tras presentar dolor en el pecho. pic.twitter.com/yrrugyeRyB — ¿Por qué es tendencia? (@tendenciaporque) October 30, 2021

Según informó por aquel entonces el periódico español El País, los estudios cardiológicos a los que se sometió el “Kun” en el Hospital de Cataluña arrojaron que el delantero argentino sufrió una arritmia, patología que produce problemas del ritmo cardíaco que hacen que los impulsos eléctricos no funcionen adecuadamente, haciendo que el corazón lata de manera irregular.

