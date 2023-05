“Se le inflamó el cerebro”: Preocupa la salud de Julio César Chávez Jr:

Durante una transmisión por streaming con el periodista David Faitelson, el exboxeador mexicano Julio César Chávez confirmó que su hijo, Julio César Chávez Jr., sufrió una recaída y su salud preocupa a amigos y familiares.

Al bordo del llanto, Chávez confirmó que su hijo está experimentando un cuadro de depresión, ingirió una pastilla que no debía tomar y esto detonó un episodio psicótico que derivó en una llamativa imagen de su hijo en redes sociales. En este contexto, su papá aseguró que está afrontando un complicado proceso de recuperación.

“Como todos saben, acaba de salir de un programa de recuperación donde estuvo un año internado. Desafortunadamente Julio sufre de depresión. Se tomó un ansiolítico, tenía dos días sin dormir y empezó a delirar. Se le inflamó el cerebro. Volvió para atrás”, subrayó el excampeón mundial de las categorías Superpluma, Ligero, y Superligero.

En medio de su relato, Chavez agregó: “Cuando uno deja una adicción, has de cuenta que volvió a consumir, pero sin consumir. Tomó un ansiolítico, pero como es adicto, se tomó tres (pastillas) y eso lo hizo detonar. Empezó a recordar cosas del pasado y a hablar puras pendejadas”.

Por otra parte, “Señor Nocaut” aclaró que ni él ni la esposa de Chávez Jr., Frida Chávez, intentaron abusar económicamente de su hijo. De esa manera, desmintió todo lo que dijo Junior en un video en redes sociales, y pidió que no se crean esas cosas pues no estaba consciente de sus actos.

A raíz de la repercusión que provocó el mensaje de su hijo, el expúgil mexicano invitó a todos sus seguidores a conectarse al vivo con Faitelson para saber qué pasaría con Junior. “Amig@s: a raíz de las noticias que se han generado sobre el estado de salud de mi hijo Julio César Chávez Jr., los invito a que visiten mi cuenta oficial de Instagram (@jcchavez115) donde estaré transmitiendo en vivo hoy 10 de mayo a las 4pm hora del pacífico”, compartió.

Julio César Chávez confirmó que no peleará en una exhibición con “El Terrible” Morales

Justo cuando Julio César Chávez estaba definiendo los últimos detalles para concretar su regreso al ring, en una pelea de exhibición contra Erik “El Terrible” Morales, su hijo sufrió una recaída en su recuperación al consumo de sustancias adictivas que provocó la cancelación del evento tan esperado por los fanáticos.

📌 Julio César Chávez en entrevista con David Faitelson, habla sobre la cancelación de su pelea de exhibición en #Tijuana y sobre los videos de Julio César Jr que circulan por las redes. Más información en momentos ⏰#ObservandoEnVivo🔴| @Noticierista pic.twitter.com/64gbam4nGL — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) May 11, 2023

“Definitivamente con lo de Julio, y también de Omar -su otro hijo-, que no han querido entrenar… Yo esta exhibición la iba a hacer para ver el regreso de mi hijo Julio limpio, sin ninguna sustancia en el cuerpo. Y retirarme de una forma bonita… Llevarme ese recuerdo y tener esa satisfacción de hacer una exhibición a los 60 años. Dejar un legado a las nuevas generaciones y a la juventud, que sí se puede. Los años solamente son un número”, explicó Chávez durante la charla con el periodista.

“No me queda otra que bajarme del barco”, setenció antes de agradecer a los organizadores y sponsors.

El preocupante mensaje de Chávez Jr. en redes sociales

El pasado 9 de mayo, Chávez Jr. compartió un video en Instagram en el que habló de lo desilusionado que estaba debido a que, según argumentó ante la cámara, no veía cambios en algunas cosas en su familia y acusó a su papá y esposa de querer aprovecharse de él económicamente.

Sus declaraciones despertaron inquietud entre sus fanáticos, ya que muchos de ellos notaron que su salud mental lucía desmejorada. Incluso el mismo Junior confesó que se “le antojaba recaer”, pero hizo un esfuerzo por continuar la recuperación y estar en bien con su familia.

“No he recaído todavía, he batallado mucho, se me ha antojado andar de vago y todo. Se me antoja recaer porque imagínate, uno va con la ilusión de ir a un lugar a que cambien las cosas”, narró Chávez Jr.

Además, en la grabación confesó que estaba deprimido porque había encontrado un papel en el que observó información de su posible reingreso a la clínica en la que pasó un año internado.

