Dani Alves seguirá en prisión: ¿Por qué la jueza insiste en que continúe detenido?

Dani Alves volvió a recibir un nuevo revés judicial este martes, debido a que la jueza que investiga al exjugador del FC Barcelona por la presunta violación a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona, decidió que continúe detenido en el Centro Penitenciario Brians II.

En el expediente, al que tuvo acceso la agencia EFE, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la víctima, rechazó la petición de la defensa del futbolista para que salga en libertad provisional mientras se instruye el caso.

Alves, de 40 años, volvió a pedir su salida en libertad el pasado 20 de abril, cuando por voluntad propia volvió a declarar para dar su cuarta versión sobre lo sucedido en la discoteca Sutton durante la noche del 30 de diciembre pasado.

En dicha instancia, el brasileño admitió por primera vez que había mantenido relaciones sexuales por vía vaginal con la denunciante, pero insistió en que fueron consentidas.Ello trató de demostrar aportando un análisis de las imágenes que grabaron las cámaras de seguridad de Sutton y que, según su versión, lo exculpan.

En su escrito, consignado por el periódico La Vanguardia, la magistrada indicó que “ya no le quedaba más remedio que dar una nueva versión” en relación al último testimonio que brindó Alves después que la policía científica confirmara que el semen encontrado en la vagina de la presunta víctima correspondía al acusado.

El duro momento que atraviesa Dani Alves en prisión

A medida que pasan los días, el caso de Dani Alves sigue dando que hablar en todo momento. En esta oportunidad, la prensa española consiguió el valioso testimonio de un compañero del futbolista brasileño en el Centro Penitenciario Brians II, donde permanece detenido desde principios de enero, quien reveló el mal momento que atraviesa el ex FC Barcelona.

“Él ahí perdido, todo el mundo: ‘¡Ay, el Alves!, ¡Ay el Alves!’. Hay gente maleducada que en el comedor todo el mundo comiendo y pegar golpes al cristal: ‘¡Tú, Maricón!, ¡Violador!’”, explica el compañero de Alves, en diálogo exclusivo con el programa de TV “Fiesta” (Telecinco), sobre cómo se dirigen al futbolista los otros internos.

En la misma línea, el hombre continuó: “Él no sale. Él solamente sale al polideportivo cuando juega contra otro módulo. Si no, se queda ahí en el módulo o se pone ahí en la sala de día, que está la tele, a ver la tele”.

Asimismo, el compañero de prisión de Alves aseguró que “está más delgado y demacrado” y que se le ve triste “a ratos”.

Respecto a si el ex Selección de Brasil tiene privilegios dentro del penal, comentó que “alguna vez, privilegios sí que tiene”.

Durante su testimonio, el recluso reveló que el futbolista siempre negó siempre el motivo por el que se encuentra encerrado. “Que todo ha sido consentido, que todo bien. Una noche de fiesta”, dijo que repite el futbolista.

Por otra parte, el citado programa de TV profundizó su investigación sobre la estadía de Alves en Brians II y descubrió que todos los presos tienen el mismo menú para comer y que con el brasileño no hacen excepciones, según confirmó el preso entrevistado.

“Esto es surreal”: la reacción de Joana Sanz, la expareja de Dani Alves, al ser consultada por el futbolista

Mientras poco a poco busca rehacer su vida, Joana Sanz se encontraba de paseo junto a su perro y su representante por las calles de Madrid, su nuevo hogar, cuando fue interceptada por las cámaras de EuropaPress. Con evidente molestia y sin detener su marcha, fue consultada por las últimas noticias sobre el futbolista. “Esto es surreal. No quiero ser maleducada, pero no me gusta que me sigan por la calle”, respondió.

En la misma línea, la modelo española dijo se siente “acosada” y que la persecución de la prensa le parece algo muy “violento”.

