Jorge Masvidal acepta pelea épica contra estrella de la UFC: ¿Con quién será?

La superestrella de la UFC, Jorge Masvidal, peleará con su compañero de peso welter, Gilbert Burns.

Masvidal compitió por última vez el 5 de marzo cuando luchó contra Colby Covington durante el evento principal de UFC 272 en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. Fue una pelea dura para “Gamebred”, quien estuvo controlado durante la mayor parte de los cinco asaltos por la lucha libre superior de Covington.

Aunque encontró cierto éxito de pie, como dejar caer a “Chaos” sobre una rodilla, la victoria se le otorgó a Covington por decisión unánime. La derrota fue la tercera consecutiva de “Gamebred”, ya que sufrió derrotas consecutivas ante el rey de las 170 libras de UFC, Kamaru Usman, en los combates anteriores.

Clasificado No. 8 en la división y a los 37 años de edad, Masvidal no ha renunciado a su sueño de alzar el oro indiscutible de la UFC.

Bueno, Burns también quiere otra oportunidad por el título de Usman. Y con el peso welter No.4 saliendo del lado equivocado de una decisión dividida ante Khamzat Chimaev el mes pasado en UFC 273, está ansioso por pelear contra otro gran nombre en el deporte.

Burns contactó a Masvidal a través de Twitter, y Masvidal respondió: ‘Suena bien para mí’

“Durinho” recurrió a Twitter el miércoles para desafiar a Masvidal. Lo hizo compartiendo fotos de él mismo y Gamebred, junto con varios emojis de ojos. Y unas horas más tarde, Burns logró la reacción que estaba buscando. Masvidal respondió al tuit y escribió: “Me parece bien. Veamos”.

UFC 261: Kamaru Usman vs Jorge Masvidal Highlights

Por supuesto, depende de la UFC hacer que la pelea suceda. Pero con ambos hombres clasificados entre los 10 primeros y saliendo de una derrota, junto con sus estilos de lucha eléctricos, la pelea es una presentación de fuegos artificiales virtualmente garantizados.

Masvidal reveló recientemente un plan para trabajar con los luchadores de Penn State

Masvidal tiene claro que necesita trabajar en su lucha si quiere convertirse en campeón de UFC. Eso es lo que le dijo a Logan Paul durante un episodio reciente del podcast de Paul “IMPAULSIVE”.

“He tenido un problema con los luchadores”, dijo Masvidal a través de MMA Fighting. “Es un par de veces que he tenido problemas. No solo con un tipo que era decente, [sino] los luchadores más destacados, he tenido un problema”.

Y si elige pelear contra Durinho, necesitará toda la ayuda que pueda obtener para mantener la pelea en pie. Burns es un practicante de jiu-jitsu brasileño de clase mundial que ha ganado múltiples campeonatos mundiales, y podría causarle muchos problemas a Masvidal en el tatami.

Jorge Masvidal: "Exatlón cambió mi perspectiva" | Titulares y Más | Telemundo Deportes

Bueno, Masvidal le dijo a Paul que planea trabajar con los luchadores de Penn State para mejorar su defensa en la lucha libre. Y se tomará todo el tiempo que necesite para lograr un “avance”.

“El mejor programa en el país actualmente, durante los últimos 10 años, es Penn State”, dijo Masvidal. “Tengo algunos buenos amigos allí, así que pasaré un tiempo en Pensilvania, pelearé en la mañana, lucharé en la noche, lucharé en la mañana, lucharé en la noche, y me quedaré haciendo eso, porque no siento que tenga que trabajar en mi boxeo, para no ser arrogante, o en mis patadas. Está ahí en cualquier momento. Solo tengo que agudizarlo antes de las peleas. Entonces, uno de mis planes principales en este momento es luchar día y noche y ver qué sale de eso”.

“Entonces regrese al deporte de MMA y vean dónde estoy. No sé cuánto tiempo me llevará ese viaje. No sé si voy a ir allí seis meses o seis semanas hasta que logre ese avance, pero sé que saldrá solo de estar allí”.

