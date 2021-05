VIDEO: Jon Jones impresiona con su look más atlético

La superestrella de la UFC Jon Jones cree que en camino a convertirse en el próximo campéon peso completo de la UFC y no tiene temor decirle a sus próximo rival deseado Francis Ngannou saberlo. Jones ha estado portando un cuerpo más corpulento y un atleticismo impresionante durante los últimos días, usado esas publicaciones para intentar amenazar al actual monarca peso completo.

Fijate que “Bones” está mostrando un gran nivel de atletismo en su cuerpo de 250 libras mientras corre a 20 millas por hora en un video que publicó en Instagram.

El excampéon semicompleto publicó una amenaza al actual campeón completo por Twitter: “Motívame más @francis_ngannou”.

Jones, 33, dejó vacante el título semicompleto el año pasado para poder tomar el salto para competir contra los peleadores más intimidantes y aterrorizantes de las artes marciales mixtas.

Pero ahora el mejor peleador de la UFC libre por libre, Jones, de repente parece tener el estado físico para verse como si pertenerciera. Jones ha subido 45 libras desde su última pelea y ha dicho que puede correr hasta 20 millas por hora con su nuevo cuerpo.

Jones publicó una serie de mensajes por redes sociales el jueves pasado declarando que “Bones” se mantiene enfocado en su misión de sacar al actual campeón completo de la UFC, Ngannou.

Después de publicar esto, “Motivame más @francis_ngannou”, Jones también tuiteó , “El título más importante del mundo estará regresando al mejor país del mundo.”

The greatest title in the world is coming back to the greatest country in the world. — BONY (@JonnyBones) April 30, 2021

Continuó:, “Si crees que vas a estar pasando por encima a todo Estados Unidos, estás equivocado.”

If you think you are going to run through America, you are wrong. — BONY (@JonnyBones) April 30, 2021

Ngannou con su mente puesta en Lewis

El flamante campeón de los pesos completes sigue en Camerún y se espera que regrese para comenzar a entrenar de nuevo. De acuerdo a todos los informes, ya faltan solamente detalles para que se confirme su primera defensa contra Derrick Lewis.

Se espera que esta pelea se dispute en el mes de agosto, pero aún no hay algo confirmado al cien por ciento hasta el momento.

Derrick Lewis vs Francis Ngannou Full Fight HighlightsYour Subscription is Much appreciated. Thank you & Enjoy #DerrickLewis #FrancisNgannou Francis Ngannou's last Five Knockouts : youtu.be/H5fRGt-ptKc Francis Ngannou Vs Stipe Miocic : youtu.be/CtTZKHfyXQE This video is edited for entertainment purposes. original video owned by UFC 2021-02-22T10:46:33Z

Estos dos ya se han enfrentado en el 2018. En esa ocasión la victoria fue para Lewis al derrotar al camerunés por decisión unánime en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Esta pelea fue la co-pelea prinicipal de esa cartelera en la que se enfrentarían también Daniel Cormier y Stipe Miocic en la primera pelea de su legendaria trilogía.

