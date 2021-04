Francis Ngannou acepta superpeleas ¿contra quiénes?

El campeón peso completo de la UFC Francis Ngannou es uno de los golpeadores más fuertes en la historia de la compañía, Eso no ha inhibido a que la superestrella Jon Jones o el campeón completo de boxeo, Tyson Fury lo reten al “Depredador” para dos superpeleas. Ngannou reveló el miécoles en redes sociales que está listo para estas dos superpeleas, una detrás de otra.

“The Gypsy King” ha continuado sus pedidos de pelea para Ngannou esta semana al publicar un video hacia el campeón de la UFC.

“Este es un mensaje para Francis Ngannou y a los de la UFC. Miren, ¿quieren el dineor que gana el Gypsy King? Ya saben dónde tienen que venir para conseguirlo. ¿Quieres la potencia del Gypsy King? Te lo doy. Cualquier momento, cualquier lugar, siete días a la semana y dos veces el domingo, pobre diablo,” dijo Fury.

Aquí puedes ver el video.

Ngannou respondió poco después de que publicó el video. Esto ocurre después de que otro contendiente a la corona de la UFC, Derrick Lewis, dijo recientemente a ESPN que él sería la primera defensa de Ngannou dentro de unos meses, y todo indica que el campeón de la UFC sigue planeando una pelea contra Jon Jones.

¿Pero despué de eso? Que venga Fury.

Ngannou publicó, “Pelearé contra @JonnyBones y después iré por @Tyson_Fury”.

I'll take care of @JonnyBones first then come after @Tyson_Fury — Francis Ngannou (@francis_ngannou) April 29, 2021

Parece que Ngannou espera pelear contra Jones en el octágono y a Fury poco después dentro de un ring de boxeo.

Las dos serían supepeleas masivas contra dos de las superestrellas más grandes de los deportes de combate hoy día.

Fury retó a Ngannou a principio de mes

Fury (30-0-1, 21 KOs) es el campeón lineal y el vigente campeón pesado de la WBC. Su última pelea fue una destrucción de siete rounds contra Deontay Wilder en febrero del 2020. La carrera de Fury se estancó por causa de la pandemia y también con las negociaciones que se cayeron contra el otro gran peso completo campeón Anthony Joshua.

Así que Fury usó su tiempo en redes sociales para retar a Ngannou. Hizo lo mismo a principio de mes y hasta recibió una respuesta por parte del campeón de la UFC.

Hace dos semanas, Fury dio que Ngannou era “trabajo fácil”.

Ngannou respondió con una imagen en la que en una reciente defensa, Fury se veía con un corte masivo alrededor de su ojo. Ngannou escribió: “Si este tipo te hizo esto, ¿qué te haré yo?”.

If this guy did this to you, what do you think I would do? 🤔 https://t.co/8LKhcnJY5O pic.twitter.com/ceqgnrUaTJ — Francis Ngannou (@francis_ngannou) April 13, 2021

Fury le envía mensaje a Joshua: ‘Te voy a romper la cara’

Pero Ngannou no fue el único atleta que Fury retó en redes sociales.