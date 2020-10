Murió Jimmy Orr: ¿Cómo murió el exjugador de los Steelers y los Colts?

El miércoles, el exreceptor abierto de los Pittsburgh Steelers y los Baltimore Colts, Jimmy Orr, murió a la edad de 85 años. Su muerte ha sido confirmada por Edo Smith and Sons Funeral Home, en Brunswick, Georgia, según informó ESPN.

Orr ingresó a la NFL como una selección de 25 ronda de los Rams de Los Ángeles en 1957, un año en el que los Rams seleccionaron a 35 jugadores en el draft de 30 rondas.

La carrera de Jimmy Orr con los Steelers y los Colts

El producto de la Universidad de Georgia se popularizó con Pittsburgh el año siguiente y jugó tres temporadas para los Steelers (1958-1960), registrando números asombrosos todo el tiempo.

En su campaña de novato, atrapó 33 pases para 910 yardas y siete touchdowns, un promedio de 27.6 yardas por recepción. Eso fue lo suficientemente bueno como para ganarle los honores de Novato ofensivo del año de la NFL y reclamar el récord de franquicia de más yardas recibidas por un novato de los Steelers, un récord que no se rompió hasta 2017, cuando JuJu Smith-Schuster tuvo 917 yardas. Orr también sirvió como pateador de despeje de Pittsburgh en 1958, con un promedio de 39.7 yardas por patada en 51 despejes con un largo de 62 yardas.

Rest in peace to another NFL legend, JIMMY ORR. Jimmy led the NFL in yards per reception three times during his 13 years in the league, and "Orr's Corner" in the south endzone at Baltimore's Memorial Stadium was sacred ground. Our condolences to Jimmy's family. pic.twitter.com/d3OtDEd8t7 — Jim Irsay (@JimIrsay) October 28, 2020

En 1959, ganó los honores de Pro Bowl con los Steelers, atrapando 35 pases en 11 aperturas con cinco touchdowns. También despejó ocho veces esa temporada para un promedio de 37,8 yardas por patada.

Durante el transcurso de su tiempo en Pittsburgh, el jugador atrapó un total de 97 pases para 2,055 yardas (21.2 yardas por recepción) con 16 touchdowns por recepción. También tuvo 14 acarreos para 108 yardas, un promedio de 7.7 yardas por acarreo.

En 1961 Orr se unió a los Colts y pasó 10 temporadas en Baltimore, iniciando 91 de 113 juegos y atrapando 303 pases para 5,859 yardas (19.3 yardas por recepción) y 50 touchdowns. Sus mejores temporadas en la NFL llegaron en 1962 (55 recepciones, 974 yardas, 11 touchdowns) y 1965, cuando fue al Pro Bowl con la fuerza de una campaña de 45 recepciones en la que ganó 847 yardas y anotó 10 touchdowns.

Pasó tanto tiempo en la esquina de la zona de anotación sur en el Memorial Stadium de Baltimore, que se conoció como “Orr’s Corner”, como lo señaló Jim Irsay, propietario de los Indianapolis Colts.

Pero podría decirse que Orr es mejor recordado por una jugada en el Super Bowl III contra los Jets de Nueva York, una jugada que salió mal por causas ajenas a él.

Con los Colts en territorio de los Jets, el mariscal de campo de los Colts, Earl Morrall, lanzó un “flea flicker” (jugada en el fútbol americano, que está diseñada para engañar al equipo defensivo haciéndole creer que una jugada es una carrera en lugar de un pase), y Orr se descubrió mientras se acercaba a la zona de anotación.

Orr agitó los brazos, esperando atraer la atención de su mariscal de campo, pero Morrall nunca lo vio. En cambio, Morrall lanzó una cobertura ajustada en el medio del campo y el pase fue interceptado, un punto de inflexión crítico en un juego que los Colts perderían 16-7.



Jimmy Orr, Former Star WR For Baltimore Colts And Pittsburgh Steelers, Dies At 85Jimmy Orr, a sure-handed wide receiver who played for the Pittsburgh Steelers and Baltimore Colts after starring at the University of Georgia, has died. He was 85. Katie Johnston reports. 2020-10-29T15:13:50Z

Orr obtuvo un anillo de Super Bowl dos años después, cuando los Colts ganaron el Super Bowl V contra los Dallas Cowboys en su última temporada en la liga (1970).



En la Universidad de Georgia, Orr lideró la Conferencia del Sureste en recibir dos veces (1955, 1957). También pateó para los Bulldogs y fue nombrado Académico All-SEC en 1957. Orr era originario de Seneca, Carolina del Sur.

