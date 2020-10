James no juega por lesión ¿qué le pasó?

James Rodríguez no estará disponible para el partido del Everton este fin de semana ante el Southampton en el Estadio St. Mary’s. El actual puntero de la Premier estará sin su estelar creador ya que sufrió una lesión en el clásico contra el Liverpool el fin de semana pasado en el cual los dos empataron a dos.

Mucho se habló de la lesión que sufrió Virgil van Dijk en este partido. Pero ese no fue el único tema de discusión que salió de ese enfrentamiento. El Everton tuvo unas bajas importantes en ese partido y tendrá que lidiar sin algunas fichas importantes durante los próximos partidos.

El técnico Carlo Ancelotti explicó lo ocurrido en ese partido que causó la eventual ausencia del cucuteño este fin de semana en el partido que corresponde a la sexta fecha de la liga inglesa.

La explicación de Ancelotti

“Desafortunadamente, James tuvo un problema durante el partido,” dijo Ancelotti en conferencia de prensa. “Tuvo una entrada a destiempo contra Virgil Van Dijk al principio del partido y no creo que estará disponible para el partido contra Southampton.”

En ese partido, James fue criticado, especialmente por los medios colombianos por no tener la influencia que tuvo que haber tenido en un partido de esa índole. Sin embargo, James tuvo una asistencia en el partido y fue el que armó lo que eventualmente sería el gol del empate en los últimos 10 minutos del partido de Dominic Calvert-Lewin.

Se espera que James solamente se pierda ese partido y esté de vuelta para el partido ante Newcastle en el norte de Inglaterra la semana próxima.

EVERTON 2-2 LIVERPOOL | BLUES REMAIN UNBEATEN AFTER MERSEYSIDE DERBY DRAMAThe 237th Merseyside derby had everything – goals, a red card, VAR controversy – except a winner. Everton twice came from behind but perhaps should have taken all three points with a series of good chances with the game poised at 1-1. Michael Keane and Dominic Calvert-Lewin cancelled out goals from Sadio Mane and Mo… 2020-10-17T21:00:10Z

El impacto de James y el capitán

Desde que llegó a la Premier, James ha sido una de la grandes figuras de la temporada que recién comienza. Desde salir del Real Madrid, el jugador tiene una cara totalmente diferente y se nota en su manera de jugar. Sus tres goles y tres asistencias en las primera cinco fechas del torneo lo han convertido en una de las grandes figuras en uno de los equipos revelación. Más importante, el Everton ha tenido el mejor comienzo de temporada en más de medio siglo.

Otro jugador que estará ausente es el lateral derecho y capitán del equipo, Seamus Coleman. Se espera que el irlandés esté fuera de acción al menos dos o tres semanas más después de salir lesionado en el partido ante Brighton con una lesión de isquiotibual. Coleman se ha convertido en uno de los socios importantes del colombiano por la banda derecha y le ha dado más manejo de balón por esa banda, ofreciendo más amplitud.

La ausencia de Coleman también se sentida durante la próxima fecha internacional ya que su selección no podrá contar con él en sus partidos contra Inglaterra, Gales y Bulgaria en el mes de noviembre.

Otro que estará fuera de acción es el delantero Richarlison. Este fue expulsado contra Liverpool después de su terrible entrada contra Thiago Alcántara. Por esa jugada, el español no pudo jugar en el partido de Champions ante Ajax.