[VÍDEO] James Rodríguez consigue su primer doblete en la Premier

James Rodríguez es un hombre feliz en Liverpool. Su fichaje por el Everton le ha cambiado la vida futbolística. De ser el eterno reserva de Zinedine Zidane ha pasado a ser la estrella de los “toffees”.

En sus 5 partidos con el Everton, el centrocampista colombiano ha anotado 3 goles y ha repartido 3 asistencias. Gracias a su contribución y a un gran trabajo coral, ahora mismo el conjunto de Carlo Ancelotti es líder en solitario de la Premier League, con 4 victorias en 4 encuentros.

Hoy jugaban contra el Brighton y no tuvieron ningún problema para batirlo por 4 goles a 2. James estuvo de dulce una vez más. Dos goles, asistencia y contribución también en la jugada del otro gol.

El partido de James: de menos a más para terminar siendo el MVP del encuentro

El colombiano salió como titular, como siempre desde que llegó al equipo y poco a poco fue encontrando sensaciones. Empezó muy errático, fallando algún pase fácil, pero fue cogiendo peso en el partido.

En el minuto 16, estuvo hábil para servir rápido un córner en corto. El balón fue a los pies de Gylfi Sigurdson, que puso un centro con música al segundo palo donde esperaba el de siempre, Dominic Calvert-Lewin, que conectó un muy buen cabezazo para anotar el primero. El delantero británico suma 9 goles en 6 partidos. Números espectaculares.

Antes de la media parte, James pudo servir un centro lateral precioso tras un falta que el también colombiano Yerry Mina se encargó de rematar con mucha fuerza. Inapelable. Un gran gol.

Gol Yerry Mina Everton hoy 3/Octubre/2020 asistencia James RodriguezGol Yerry Mina Everton hoy 3/Octubre/2020 asistencia James Rodriguez 📲 SÍGUENOS EN REDES 🔴 Instagram: https://www.instagram.com/torsportstv/ 🔴 Facebook: https://www.facebook.com/tor.sportstv.3 🔴 Twitter: https://twitter.com/torsportstv 🔴 Tiktok: https://www.tiktok.com/@torsportstv?l… 2020-10-03T15:28:52Z

En la segunda parte, se encargó de encumbrar su actuación con dos goles. Fueron tantos asequibles, llegando desde segunda línea y con el portero vendido, pero demuestran que el olfato goleador del colombiano sigue intacto.

En el 52, Iwobi, desde la izquierda, puso un gran balón atrás. James, con su zurda, definió sin problemas. En el 70, idéntica jugada. Esta vez fue Doucouré el que lo asistió y, en esta ocasión, con su pierna diestra, la menos hábil, definió bien. Actuación redonda.

Goles de James Rodríguez vs Brighton – DOBLETE CON EVERTONJames Rodríguez ha vuelto. Carlo Ancelotti ha recuperado la mejor versión del colombiano y en Goodison Park se felicitan por la llegada de una estrella que vuelve a brillar con luz propia. Ante el Brighton & Hove Albion anotó un 'doblete', algo que no hacía desde su etapa en el Bayern. En la Premier, el… 2020-10-03T15:45:35Z

Elogios de Ancelotti y celebración en redes sociales

Después del partido, como reporta Fútbol Red, Carlo Ancelotti elogió a James Rodríguez como viene siendo habitual desde que aterrizó en Liverpool,

“Los jugadores con calidad no tienen problemas para adaptarse. La calidad está ahí porque el fútbol no es tan complicado. El terreno de juego es siempre el mismo, los contrarios siempre son 11, el balón es el mismo, la portería no se mueve. El fútbol es simple”, dijo Ancelotti.

El propio James, después del partido, compartió su felicidad en redes sociales, con un mensaje cargado de optimismo. Lejos queda aquel James cabizbajo que reconocía que no estaba pasando por su mejor momento futbolístico en el Real Madrid.

Contento por mi primer doblete en Premier League. ✌🏼😁 well done guys 💙 @Everton pic.twitter.com/SorUFJtGDG — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) October 3, 2020

Esta semana toca pausa para que las selecciones jueguen partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Como informa El Tiempo, James vuelve a una convocatoria de Colombia un año después. Venezuela y Chile serán los dos primeros rivales.