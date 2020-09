El Barcelona, ¡interesado en fichar a un ex delantero del Real Madrid!

El Barcelona ha explorado la posibilidad de fichar al ex delantero del Real Madrid Raúl De Tomás como sustituto de Luis Suárez.

El nuevo mánager Ronald Koeman quiere fichar un nuevo 9 antes de que el mercado de fichajes cierre el 5 de octubre. El Barcelona habría preguntado a De Tomás si estaría interesado en moverse al Camp Nou si su actual club, el Espanyol, le dejara irse, según informó Deportes Cuatro.

El Espanyol ha bajado a Segunda División esta temporada después de más de dos décadas jugando en la máxima categoría del fútbol español. De Tomás es uno de los jugadores más pagados de la categoría, así que el Espanyol podría ver con buenos ojos su marcha para reducir su masa salarial.

De Tomás llegó al Espanyol en enero de 2020 después de que el club pagara 20 millones de euros al Benfica, el fichaje más caro de la historia del equipo catalán. Marcó seis goles en sus 15 apariciones en todas las competiciones en los meses en los que jugó en La Liga.

El delantero también tuvo un papel importante en el último partido del Espanyol. Salió desde el banquillo y marcó los dos goles en la victoria por 2 goles a 0 contra el Real Oviedo.

Si el Espanyol no lo deja marchar será muy difícil que el Barcelona fiche a De Tomás. El delantero de 25 años tiene una cláusula de 60 millones de euros, una cantidad que los de Ronald Koeman no pagarán en ningún caso. Además, el Espanyol, tratándose de un club con gran rivalidad con el Barcelona, no lo pondrá fácil.

El pasado de De Tomás en el Real Madrid

De Tomás es un jugador formado en la academia de jóvenes del Real Madrid pero nunca llegó a debutar con el primer equipo en el Santiago Bernabéu. Fue cedido al Córdoba, al Real Valladolid y al Rayo Vallecano antes de ser vendido al Benfica en 2019.

En Portugal duró muy poco. De Tomás volvió a La Liga seis meses después pero, pese a sus números, no pudo evitar el descenso del Espanyol.

Koeman quiere un delantero

Mientras tanto, Koeman ha dejado claro que quiere potenciar la delantera, a pesar de tener a Ansu Fati, Martin Braithwaite, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé y Francisco Trincao en su plantilla.

El técnico holandés habló de los posibles traspasos después de la victoria por 4 goles a 0 contra el Villarreal en el primer partido de Liga.

Koeman dijo: “Siempre está bien tener a un delantero centro. Estamos trabajando en ello y espero que podamos reforzar esa posición.

De Tomás ha sido el último delantero relacionado con el Barcelona y se une a Memphis Depay y Lautaro Martínez como candidatos a 9. Sin embargo, la complicada situación económica del Barcelona es un obstáculo a la hora de poder fichar en este final de mercado.