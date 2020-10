El actual campeón de la Premier League recibió la noticias que ya esperaban después del empate a dos goles en el Goodison Park ante el actual puntero de la liga. Esta edición del derbi de Merseyside tuvo un lado lamentable después del golpe que sufrió el defensor neerlandés Virgil van Dijk cuando recibió una entrada grave por parte del guardameta del Everton, Jordan Pickford.

El domingo se dio a conocer los resultados de los estudios hechos a la rodilla del exjugador del Southampton. Ahí se dio a conocer que el jugador estará fuera de acción durante varios meses al tener que pasar por el quirurgico.

El club emitió un comunicado explicando lo que ocurrió y los pasos que se tomarán para que el jugador se recupere de la mejor manera posible.

Virgil van Dijk will undergo surgery on the knee injury sustained during Saturday’s 2-2 draw at @Everton. Following surgery, Virgil will begin a rehabilitation programme to enable him to reach full fitness as soon as possible. You'll come back stronger, @VirgilvDijk 💪 — Liverpool FC (@LFC) October 18, 2020

Comunicado del Club

El central se lesionó los ligamentos de la rodilla después de un incidente con el el guardameta de los Blues, Jordan Pickford, a los seis minutos de juego en el Goodison Park. Van Dijk tuvo que ser sustituido y después de las evaluaciones hechas la lesión se descubrió que requiere una operación. Por ahora no se ha establecido un plazo de tiempo en el cual podría jugando de nuevo. Se especula que en la mejor de las situaciones, van Dijk podrá regresar a fines de abril o en mayo. Despúés de la cirugía, Van Dijk w comenzará un programa de rehabilitación con el equipo médico del club para ayudarle a estar a su mejor nivel físico lo más pronto posible.

Después del partido, el entrenador alemán, Jurgen Klopp ya había insinuado que la lesión del neerlandés “no era algo bueno”,

La incertidumbre sobre Thiago

Otro que recibió una falta violenta fue el español, Thiago Alcántara. En el minuto 90 del partido, el gran fichaje del Liverpool durante la pretemporada recibió una entrada impresionante por parte del delantero del Everton, Richarlison. Esta acción fue castigada con una roja directa por parte del ártbitro Michael Oliver.

“Cuando dejé la cancha, Thiago me dijo que en la instancia en la que mostraron la tarjeta roja a Richarlison, él creyó que se había lesionado. Veremos si es verdad o no, pero si se sentía así se tendría que evaluarlo,” admitió Klopp.

Con Thiago el tema es diferente ya que él ha tenido una historia de lesiones similares a la que sufrió van Dijk. Sin embargo, de acuerdo a los reportes iniciales, la lesión del exBarcelona no tuvo el mismo nivel de gravedad, pero sí estará ausente de por lo menos de un partido.

Ahora el calendario se volverá más intenso para el equipo inglés ya que debuta en la fase de grupo de la Champions League esta semana cuando enfrenten al Ajax en Amsterdam el martes y después reciben la visita de Sheffield United el próximo fin de semana.