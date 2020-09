VIDEO: James cautiva a Inglaterra con otra genialidad en victoria del Everton

El equipo de Liverpool hizo historia al derrotar a Crystal Palace el sábado y así ganar sus primeros tres partidos de la temporada por primera vez en 27 años. Los hinchas Toffees están ilusionados por ver a este equipo y la posibilidad de llegar a luchar por puestos europeos o hasta algo más importante aún.

Los nuevos fichajes han funcionado a la perfección y el equipo muestra otro funcionamiento con dos de los goleadores del torneo hasta ahora en Richarlison y Dominic Calvert-Lewin. Estos dos han sido los más beneficiados por la llegada del colombiano James Rodríguez a Goodison Park.

James, una vez más, fue una de las figuras del partido y se convirtió en el primer jugador en la Premier League en crear de diez opciones de gol en la temporada. Este registro lo convirtió en la figura del partido por tercera ocasión consecutiva en lo que lleva esta temporada.

⭐️ | So many good performances today, but @jamesdrodriguez gets your @eToro MOTM again!

That pass for the first goal. Pure class. #CRYEVE pic.twitter.com/ZA2zPRoxf5

— Everton (@Everton) September 26, 2020