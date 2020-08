James Rodríguez: “Quiero jugar y ser feliz”

Luego de varios meses sin referirse sobre su futuro como futbolista y la situación tan compleja por la que atraviesa en el Real Madrid, James Rodríguez rompió su silencio y concedió una extensa entrevista a Daniel Habif. En el video podcast publicado en el canal de YouTube del entrevistador, James dio a conocer todo lo que siente de acuerdo al momento deportivo por el que atraviesa, y la dura relación con el entrenador de la ‘casa blanca’ el francés Zinedine Zidane. Con la temporada finalizada y el Madrid eliminado de la Champions League, ahora el futuro de varios jugadores comienza a ser un misterio. Uno de ellos, el del jugador colombiano, quien tiene claro que esta temporada se dará finalmente su salida del club español.

Luego de su maravilloso fichaje en el 2014, tras la destacada participación de James en el mundial de Brasil, el Real Madrid hizo una gran apuesta y oferta por el colombiano. Se pensó que el cucuteño iba a resaltar y ser pieza fundamental del equipo merengue, pero los planes cambiaron y su situación personal con el técnico no resultó de la mejor manera. El ‘10’ de la Selección Colombia afirmó que todavía no sabe en qué liga de Europa va a jugar la próxima temporada, y dijo estar frustrado por no poder demostrar su talento dentro de la cancha. “A mí también me gustaría saber a dónde me voy. Pueden pasar días o semanas hasta que sepa a dónde me voy. No lo sé, de verdad. Quiero ir donde pueda jugar, donde sea feliz y donde me sienta querido por todo el mundo” además añadió que, por el tema del coronavirus, apenas las cosas están regresando a la ‘normalidad’. “Ahora hay muchas cosas, está acabando todo, el tema del virus paró todo y algunos clubes no tienen tanto dinero. En unos días sabré a donde voy”. Le dijo Rodríguez a Habif.

¿James a la Premier League?

Sobre su posible llegada a la Premiere League, donde el atacante colombiano ha sido vinculado con clubes como el Manchester United y el Arsenal, el futbolista afirmó que le gustaría probar en una nueva liga, luego de su paso por Francia, Portugal y España,

“Ya estuve en Francia y varias ligas buenas y solo falta Italia y la Premier League. Hay que ver para donde quiero ir y donde quieren que yo vaya. Inglaterra es una liga top y para un colombiano ir del Bayern, Real Madrid, Francia y ahora la Premier sería algo grande”, afirmó Rodríguez.

Su relación con Zidane

James siempre ha sido un jugador muy discreto sobre este tema. La relación entre técnico-jugador no ha sido la mejor, y las consecuencias de esta es la poca participación del colombiano en el terreno de juego. A pesar de esto, el jugador se ha mantenido al margen sobre la ‘polémica’ que es una verdad ante el mundo. Donde varios exfutbolistas y periodistas ya lo han hecho saber, que el técnico no tiene la mejor relación con el jugador, y sería esa la razón de la inactividad del volante colombiano. “Es frustrante no jugar. Sé que tengo las condiciones para jugar siempre. Pero por otras personas no puedo hacerlo, entonces es frustrante. Si yo fuera un mal jugador lo aceptaría, pero soy una persona que quiere ganar y jugar siempre”.

Pero, además, aceptó las decisiones de su actual entrenador afirmando que “Son gustos. Él tiene sus propios gustos por algunos jugadores y es respetable. Yo ahí no me meto. Cuando ves que no tienes las mismas oportunidades que tus compañeros es difícil. Yo quería irme y el club no me dejó salir. Quería irme a donde hubiera podido jugar, yo sabía que no iba a tener oportunidades, porque Zidane ya tenía su base. Mi deseo era que la afición tuviera el recuerdo de mi anterior etapa en el Madrid, no ésta… Yo hice 36 goles y 42 asistencias” dijo James, quien admitió que esta es una de las peores temporadas de su carrera. “Es una de las mayores decepciones de mi carrera, pero gracias a Dios soy joven y tengo todo para ser feliz” concluyó.

¿Cómo maneja las críticas?

Por último, se refirió a las constantes críticas que recibe el jugador de la prensa y por medio de las redes sociales, tanto en Colombia como en España, afirmando que estas le ayudaban a ser mejor cada día, y que prefiere hablar con hechos, en el terreno de juego, y no dejarse afectar por esto. Además, dejó conocer que no leía nada de lo que se especulaba o decía sobre él. “Lo que no saben los que me critican es que eso me da mucha más fuerza porque quiero callar bocas siempre. Eso es algo lindo, por eso cuando dicen que no estoy preparado o que juego poco, yo digo ‘vamos a ver’. No soy alguien que habla mucho afuera, pero adentro digo para que se callen. Yo no leo mucho, yo anoto y guardo, pero no me afecta absolutamente nada. Siempre quiero ser mejor”. Contó James a Habif.

