IMÁGENES: Increíbles fotos de Saquon Barkley encienden redes sociales, Eli hace súplica   

Que la afición de los Green Bay Packers nos disculpen, pero parece que A.J. Dillon ya no será “El señor de los cuádriceps”. Así es, Saquon Barkley está de vuelta, no solo para entrar en la lista de los jugadores con los muslos más gruesos, sino también para confirmar que tiene las mejores piernas en la liga.

El corredor estrella de los New York Giants está de regreso aproximadamente nueve meses después de ser operado de su lesión ligamentaria. Sin embargo, si no estuvieron al tanto de lo que estaba pasando en la NFL, la actividad de Barkley en las redes sociales no ha reconocido a ningún jugador cuya parte inferior de su cuerpo haya sido puesto riesgo.

El que diga que el ex novato del año ha estado entrenándose durante su recuperación se estaría quedando corto. Barkley está volviendo de su lesión con todo, y el jugador de 24 años ha mantenido al tanto a sus seguidores con muchas proezas de fuerza y rendimiento durante los últimos meses, tanto en Instagram como en Twitter. Por lo visto, el esfuerzo de Barkley está dando frutos, ya que su última publicación –considerado como “increíble” por Bleacher Report – ha dejado abierto tanto a los fanáticos de la NFL como a los fisicoculturistas por igual.

PSA – Los que se saltean el día de las piernas (y los que no) pueden considerar esta foto como ofensiva:

Eli bromea con su excompañero

Si quieren reírse de las épicas reacciones a la foto de Barkley, busquen en internet “las piernas de Saquon” en Twitter. O pueden seguir a la leyenda de los Giants, Eli Manning, para reírse todo lo que quieran.

Desde que se unió a la red social en mayo del 2020, el dos veces campeón del Super Bowl ha estado bastante afilado con sus comentarios. Ya sea riéndose de si mismo o haciéndole bromas a Tom Brady, Manning debería ser seguido por los fanáticos de la NFL.

Como podrían esperar, Manning no tardo en comentar la foto viral de Barkley, rogándole que “deje de hacerle Photoshop a mis piernas para luego pegarlas sobre las tuyas”.

Please stop photoshopping my legs onto your body. https://t.co/SkoogjQNHQ — Eli Manning (@EliManning) July 15, 2021

Barkley entra en el Top 10 de corredores según ESPN

Jeremy Fowler, de ESPN, ha vuelto con sus rankings de los Top 10. Sin embargo, Barkley todavía no ha vuelto al primer lugar que ocupo la temporada pasada.

Luego de solo haber jugado cinco cuartos en el 2020, y solo 15 partidos desde 2019, Barkley ha bajado bastante puestos en la lista de los mejores corredores. Pero aun así, su talento sigue siendo muy tentador para que los directivos, entrenadores y jugadores de la NFL no lo tengan en cuenta, y lo han ubicado en la sexta ubicación en el ranking de 2021.

Barkley supero a McCaffrey y a Ezekiel Elliott y se quedó con el primer puesto en el ranking del año pasado porque fue el que más votos obtuvo. Y este año volvió a encontrase en esa posición en otras votaciones, pero su recuperación de la lesión es una preocupación. Tener una gran temporada en el 2021 no será fácil, no al principio al menos, ya que los corredores suelen necesitar tiempo para recuperar su explosividad. Y Barkley no jugo bien en el 2020. Solo acumulo 34 yardas en 19 acarreos, promediando 0.84 yardas por acarreo, el peor registro para los mejores diez jugadores en esta lista.

Sigue siendo considerado un gran jugador para muchos: Mírenlo jugar, verán como los equipos asignan a cuatro o cinco defensores para marcarlo, ya lo entenderán. “Sigue teniendo esa combinación de velocidad, explosividad, tamaño, además de ser escurridizo”, dijo un cazatalentos de la AFC. “Ha tenido la mala suerte de estar en un mal equipo. Hace igual o mejor que cualquier otro jugador en esta lista.

Los Giants han sumado a varios jugadores talentosos, lo cual debería hacerle más fácil las cosas a Barkley.

