Eli Manning vuelve con los Giants: ¿Podrá jugar de nuevo?

Eli Manning oficialmente ha regresado donde pertenece estar: con losNew York Giants. El equipo anunció que el dos veces campeón de Super Bowl regresa a los Giants en un rol de operación de negocios y en involucramiento con fanáticos.

“Durante 16 temporadas, Eli representó y definió lo que es ser un Giant y estamos emocionados que esté uniéndose al lado de negocios de nuestra dirigencia,” dijo el copropietario John Mara. “Eli es uno de los jugadores más queridos en la historia de esta organización. Tuvimos un interés mutuo para que regresara y estamos muy emocionados en que vuelva.”

“Estamos orgullosos de que Eli fuese nuestro quarterback durante tantos años y esperamos ansiosamente el próximo capítulo de él como Giant,” dijo Steve Tisch, el vice presidente ejecutivo del equipo. “Eli es un gran jugador de equipo y será una gran adición a la organización ya que buscamos elevar y reforzar nuestras operaciones de negocio.”

Manning, quien se retiró en el 2019 tras una carrera digna del Salón de la Fama de 16 temporadas, ahora usará sus relaciones con el equipo y la base de fanáticos para ayudar en “desarrollo de negocios, mercadotécnia y relaciones comunitarias y corporativas.” De acuerdo a al página oficial del equipo, el exjugador de 40 años colaborará con los Giants con contenido original y en involucramiento con loas fanáticos, que incluye una serie de estilo de vida que se estrenará en el otoño.

Manning emocionado por su regreso

En mayo del año pasado, Manning insinuó un posible regreso a la organización que lo adquirió el mismo día de draft hast dos décadas. Después de que se divulgara la noticia de su regreso, el oriundo del Louisiana detalló las razones por las que se alejó tras su retiro.

“Quería tomar un año libre,” dijo. “Ese era el plan para poder analizar lo que uno quiere hacer, qué tan ocupado e involucrado quieres estar. Para darle a los jugadores un descanso, darle al cuerpo técnico una oportunidad de comenzar de nuevo y también para que lo pueda hacer Daniel Jones. Pero esperaba que hubiese un puesto dentro de la organización para hacer cosas porque eso es lo que significa para mi. La organización de los Giants es lo que conozco. Desde que salí de la universidad es lo único que hice y lo único que quise hacer fue hacer las cosas bien con los Giants, ganar partidos y representar a la organización de una manera positiva. Espero poder hacer eso.”

Por causa de las restricciones del COVID-19 la temporada pasada, la presencia de Manning con los Gianta etaba esencialmente eliminada ya que no le permitían entrar al Quest Diagnostics Training Center. Ahora con los cambios en el mandato de la NFL, Manning finalmente pudo regresar al complejo y está muy emocionado al respecto.

“Finalmente me permitieron entrar y cuando llegué vi a muchas personas,” indicó. “Me senté con John Mara y le dije, ‘Me gustaría estar involucrado si tienes algún puesto o alguna manera en la que puedo ayudar.’ Desde ese momento, comenzamos a ver opciones para pode involucrarme.”

“I’m excited that I get to hold true that ‘Once a Giant, only a Giant,’” Manning noted. “I wanted to be back here with the organization. I had a little break; I think both sides needed a little parting. But I’m excited to team back up with the Giants and help out in any way they feel they need it. Most of it will be on the business side and be with the sponsors and marketing and corporate stuff and the community service, which has been so important to me.”

Manning será ingresado al Anillo de Honor

En otras noticias pertinentes a Manning, los Giants retirarán de manera oficial el número 10 del legandario mariscal esta temporada. En el entretiempo del partido de septiembre 26 contra los Atlanta Falcons, Manning se convertirá en el cuatrigésimotercer jugador ingresado al Anillo de Honor del equipo.

“Creo que será genial,” confesó. “Tener a estadio lleno por un partido más, creo, para decirles adios y gracias a los fanáticos. Porque ellos son los que los hicieron posible y me apoyaron toda mi carrera. Creo que es apropiado que justo sea cuando los Giants estén jugando contra los Falcons, el equipo con el que justo jugué mi primer partido como titular en el 2004. Obviamente, es un gran honor. Pero, poeder hacerlo con mis compañeros, fanáticos y la organización presentes, todos ellos fueron los que lo hicieron posible y lo hicieron tan divertido, será una gran despedida.”

Esta es la versión original de Heavy.com por Vinny Somma