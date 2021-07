Receptor estrella de los Cleveland Browns vinculado con los Packers: ¿Quién es?

Odell Beckham Jr. siempre es mencionado en los rumores de traspaso, y ahora el receptor estrella de los Cleveland Browns está siendo vinculado con un traspaso a los Packers de Aaron Rodgers.

Este es uno de cinco traspasos propuestos por Brad Gagnon, de Bleacher Report, que generarían un sacudón en la NFL. Según la propuesta, los Browns recibirían una segunda selección de draft a cambio de Beckham. Con el traspaso ahorrarían 15.8 millones de dólares. Aquí están las razones de la propuesta:

Beckham es una superestrella y podría causar estragos con Adams y Rodgers en Green Bay, en especial si el cambio lo revitaliza. Su presencia aumentaría las posibilidades de destronar a los Bucs en la NFC. Los Browns lo sacarían de su conferencia y recibirían buen valor para el draft, sin que cambien sus expectativas, mientras que los Packers reforzarían su escuadra.

Beckham se está recuperando de una lesión de ligamentos, pero se espera que esté listo para el comienzo de la temporada. Solo jugó siete partidos la temporada pasada antes de lesionarse. Registró 23 recepciones por 319 yardas y tres anotaciones.

Según la propuesta de traspaso, los Browns tienen a un receptor confiable como Jarvis Landry, y cuenta con otros talentosos receptor como Rashard Higgins, el emergente jugador de segundo año Donovan Peoples-Jones, y el veloz novato Anthony Schwartz.

De todas maneras, los Browns ya tienen una plantilla bastante completa. Y, a pesar de que Beckham les ha hecho llegar a su tope salarial, deberían probar mantenerlo en el equipo. Cuando está sano, Beckham puede ser uno de los jugadores más explosivos de la NFL y debería beneficiarse del manejo del equipo por parte de Baker Mayfield luego de adaptarse al tipo de ofensiva del entrenador Kevin Stefanski.

Se dice que desde que Beckham se lesionó, la ofensiva de los Browns mejoró, pero eso es pura coincidencia. Con una offseason limitada, le tomó tiempo a Mayfield poder adaptarse del todo a la nueva ofensiva, pero logró tomar ritmo en la segunda parte de la temporada, ya con Beckham fuera del equipo.

“Se los dije durante la temporada, durante nuestra semana libre pudimos tomarnos el tiempo para evaluar que estábamos haciendo bien y que cosas estábamos hacienda mal. Y a partir de ahí empezamos a crecer”, Mayfield les dijo a reporteros. “La lesión nos tocó en un mal momento. Pero fue a partir de ahí donde se notó el crecimiento en la segunda parte de la temporada.

“No diría que es porque no estaba en el equipo. Aunque haya uno menos, todavía quedan otros diez jugadores en el campo. Así que no se trata de eso. Pueden pensar lo que quieran, pero estamos ansiosos por volver a jugar juntos”.

Ambos pudieron entrenar juntos en la offseason, en el “Campo Mayfield”, y fue registrado en un video por Landry.

Los Browns esperan que su ofensiva esté en sintonía

Por primera vez en su carrera, Mayfield comenzará la temporada con el mismo sistema ofensivo. Además de eso, volverán los mismos once titulares de la ofensiva del equipo, una rareza en la NFL. Stefanski, que también maneja la ofensiva, espera grandes cosas de Mayfield y de la ofensiva de los Browns.

“Espero que lo haga mucho mejor”, dijo Stefanski, refiriéndose al conocimiento del libro de jugadas. “Espero que mejore cuando comience a trabajar con [el coordinador ofensivo Alex Van Pelt] y ya esté acostumbrado a todo -ya ha repasado estás jugadas muchísimas veces.

Mayfield, Beckham y los Browns tendrán su primer gran prueba en la primera fecha frente a los Chiefs.

