Grupos indigenas presionan a Chiefs para que terminen con celebración ¿qué hicieron?

Los fanáticos de los están felices ya que su equipo está yendo a su segundo Super Bowl de manera consecutiva. El equipo pasa por uno de sus mejores momentos en su franquicia y esperan poder darle una gran despedida a su equipo cuando viajen a Tampa el sábado. Pero no todo está perfecto ya que algunos no están muy contentos por una tradición que se mantiene desde las últimas dos décadas.

Un coalición de grupos nativos se han unido para pedir que el equipo abandone una popular tradición en la que los aficionados rompen en un ‘canto de guerra’ mientras hacen un movimiento con la mano que imita un hacha nativo americana.

Los grupos locales han luchado durante varios años que la tradición del corte del equipo, incluso su propio nombre, son despectivos para los indios americanos, sin embargo, la atención nacional se centró durante años en el equipo de Washington y el nombre de Redskins y el logotipo caricaturizado Wahoo de los Cleveland Indians.

El año pasado, esos equipos decidieron deshacerse de sus apodos con temas nativo americanos, y los campeones defensores Chiefs ahora generan atención debido a su segunda aparición consecutiva en evento más importante en el deporte norteamericano.

Chiefs chop facing controversySome Native Americans are asking Kansas City Chiefs fans to stop the chop. ◂ 41 Action News, KSHB, brings you the latest news, weather and investigative reports from both sides of the state line. We are Kansas City's Breaking News leader, bringing you the area's most accurate forecast and the latest sports coverage from KC's… 2016-01-15T23:33:44Z

Una coalición de grupos nativo americanos ha colocado carteles en el área de Kansas City para protestar por el golpe de hacha y el nombre de los Chiefs. Se plante una protesta afuera del Raymond James Stadium en Tampa, sitio del juego del domingo contra los Tampa Bay Buccaneers. Unos pocos miles de personas han firmado dos peticiones en línea, una de ellas iniciada por un estudiante de cuarto grado.

Los Chiefs hicieron algunos cambios en otoño. El equipo comenzó a excluir tocados, pintura de guerra y haciendo una sutil alteración en el corte de hacha, cerrando el puño para simular el golpe de un tambor.

Pero los cambios no son suficientes para Derechos Indígenas e Igualdad Ambiental de Florida, con sede en St. Petersburg, que plantea protestar cerca del estadio el domingo antes del inicio del juego.

La cofundadora del grupo, Alicia Norris, describió la tajada como “extremadamente irrespetuosa. Evoca imágenes de nativo americanos, pueblos indígenas como salvajes”.

En estos días, el equipo no ha hablado al respecto. Esto es algo con el que tendrá que lidiar después del Super Bowl si es que quieren continuar por el mismo camino que de a poco comienzan a tomar.

LEER MÁS: Super Bowl LV: Chiefs vs Buccaneers – fecha y horario