Los Índios de Cleveland a punto de cambiar de nombre ¿ocurrirá?

En el deporte estadounidense ya se ve el impacto social que ha tenido las campañas antirracistas. Son cosas que durante generaciones han estado establecidas en cosas como los nombres.

A principios de la temporada de la NFL, el equipo de Washington decidió tomar la decisión de cambiar su nombre por causas de sensibilidad contra los nativos norteamericanos con una mascota que había sido ligada a ese equipo durante 88 años.

Los Cleveland Indians seguirán ese precedente de acuerdo a un informe de The New York Times. Esto sería el fin de un nombre que esta franquicia ha tenido desde 1915.

Todo esto ha llegado a este punto después de años de presión que ha tenido la entidad ya por lo que ha generado el movimiento de derechos civiles que ha surgido en el país.

Se espera un anuncio oficial durante la próxima semana, de acuerdo a tres personas involucradas con el equipo y que pidieron no ser identificados ya que no tienen autorización de hablar al respecto.

No se sabe exactamente cuáles son los pasa que se tomarán fuera del cambio de nombre. Se supone que habrán otros cambios de marca además de temas logísticos que se tendrán que considerar. Esto se tiene que tener en cuenta con temas como coordinar con la compañía que diseña los uniformes además de los equipos que necesitan los jugadores para jugar. También se tiene que trabajar dentro del estadio y en su entrenamiento primaveral que requerirán ajustes.

Esto ocurre después de años de protestas han pedido que el equipo, no solamente cambien de nombre, sino que cambiar de logo que tenía una caricatura de un nativo.

Este último fue el comienzo del proceso hace uno años atrás. Lo que reemplazó la caricatura fue una “C”.

¿El nuevo nombre?

También se sugiere que el nuevo nombre de esta franquicia sería los Cleveland Spiders. Este nombre tiene cierta historia en esa parte doe Ohio ya que ese era el nombre de un equipo de ligas mayores que jugó desde 1887 hasta 1899.

Aún no se sabe si es que el equipo se mantendrá con el nombre durante el 2021 y el cambio se hará en el 2022, pero también se menciona la posibilidad de una transición de nombre.

Dentro de ese equipo hubo un jugador, Louis Sockalexis, que era parte de la Nación Penobscot. La historia de los “Indians” fue que el nombre fue escogido para rendirle tributo a él.

