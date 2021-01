Super Bowl LV: Chiefs vs Buccaneers – fecha y horario

Llega febrero, el mes más esperado y especial para la NFL y todos los amantes al fútbol americano, con la realización de la edición 55 del Super Bowl LV 2021, uno de los eventos deportivos más grandes de todo el mundo, donde todos los ojos estarán puestos en él. Esta nueva edición se llevará a cabo el próximo domingo 7 de febrero en el Raymond James Stadium de la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. El encuentro comenzará a las 18:30 horas (horario Florida) y la transmisión estaría a cargo de ESPN y Fox Sports.

Esta final de la NFL ya tiene los dos equipos a disputarse el Vince Lombardi, cuando el pasado domingo 24 de enero se jugaron las finales de conferencia del futbol americano. Los finalistas son, los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady, que buscarán aprovechar la localía en el Super Bowl, convirtiéndose en el primer equipo en la historia de la NFL en jugar un Super Bowl en su propio estadio, frente a los campeones de la temporada pasada, Kansas City Chiefs, quienes intentarán conseguir su segundo título consecutivo y el tercero en la historia del Super Bowl, de la mano del joven de 25 años, Patrick Mahomes como su figura.

Cabe recordar que un evento de esta magnitud este año se verá condicionado por la pandemia del coronavirus, ya que el estadio contará con menos de la mitad del público permitido, es decir, el 20% de la capacidad total del estadio.

Además, como es tradición, el Super Bowl LV, tendrá la actuación y gran show musical en el entretiempo, a cargo del cantante canadiense, The Weeknd.

Este show musical comenzará a las 19:30 horas (horario Tampa)

Esto es lo que debes de saber:

El Super Bowl LV se realizará el próximo domingo 7 de febrero del 2021 a las 18:30 horas de Florida en el Raymond James Stadium de la ciudad de Tampa, Florida en los Estados Unidos.

Aquí puede encontrar el horario en que comenzará el Super Bowl en diferentes países.

• Estados Unidos: 18:30

• Perú: 18:30

• México: 17:30

• Chile: 20:30

• Colombia: 18:30

• Ecuador: 18:30

• Argentina: 20:30

• Bolivia: 19:30

• Venezuela: 19:30

• España: 00:30 del lunes 8 de febrero

Este es uno de los eventos deportivos más esperados de la temporada de la NFL, el cual será transmitido en vivo para todos los Estados Unidos gracias a diferentes señales de pago. Asimismo, hay que recordar que la emisión del Super Tazón estará a cargo del canal oficial de la National Football League, como de otras plataformas digitales.

Canal de Televisión: CBS

Stream: CBS All Access

Los equipos que se enfrentarán en el Super Tazón 2021 son los Kansas City Chiefs vs. Tampa Bay Buccaneers.

