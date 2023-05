La confesión de Gerard Piqué que sorprendió a los hinchas del Barcelona

El futbolista Gerard Piqué confesó que “nunca he ido al gimnasio en mi vida”. Se trata de una revelación que sorprendió a todos en el mundo del fútbol, pues se sabe que el gimnasio es una parte vital del entrenamiento de los futbolistas de alta competencia.

🔵🔴 | #FCB 💥En un directo en Twitch, confiesa que hace seis meses que no se ejercita y habla del poco uso que hacía del gimnasio cuando era jugador del Barça…https://t.co/NsnpzCM3qu — Diario SPORT (@sport) May 14, 2023

Distendido, en una sesión de Twitch junto a streamer españoles, Piqué confesó que jamás pasó por un gimnasio. Ni ahora, que está retirado de la actividad profesional. Ni antes, cuando se lucía en la última línea del FC Barcelona.

La confesión de Gerard Piqué sobre su etapa como futbolista que recorre el mundo: “El gimnasio ha sido un dilema en mi carrera” https://t.co/EWfXQ1RVSZ — Infobae América (@infobaeamerica) May 14, 2023

!Hace seis meses que no hago deporte. Desde que me retiré. No he ido en la vida al gimnasio. El gimnasio ha sido un dilema toda mi carrera. Además nos pusieron un vestuario que para entrar tenías que pasar por el gimnasio… Era un mensaje como diciendo: ‘Toca una máquina”, dijo el exdefensor catalán.

Piqué, multicampeón con el Barsa

Piqué hace referencia al FC Barcelona de Pep Guardiola, ese equipo que lo ganó todo y que es considerado como uno de los mejores de la historia.

Su último partido con el FC Barcelona fue en noviembre del 2022, triunfo 2 a 0 ante el Almería. El jugador dejó el fútbol para dedicarse a sus empresas. Como él dijo, su futuro está en el Camp Nou.

“En una relación de tanto amor como la del Barça y yo creo que era el momento de dejarnos un poco de espacio. Estoy convencido de que volverá a estar aquí”, manifestó en su momento.

¿Una respuesta para Shakira?

Las declaraciones de Gerard Piqué pueden ser leídas como una respuesta para su exnovia, la cantante colombiana Shakira.

En la Session 53 que grabó junto al productor argentino Bizarrap, Shakira habla de un hombre al que le gusta el gimnasio más no así “trabajar el cerebro”.

“Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro también”, reza una de las líneas de la canción. Si bien nadie duda de que el tema está dirigido a Piqué, el futbolista español dejó en claro que esas palabras sí que no lo identifican.

Las palabras de Piqué coinciden con el análisis que su amigo Ibail Llanos hizo del tema de Shakira meses atrás. “O sea… Piqué no ha pisado un gimnasio en su vida. La canción la entiendo y todo, pero realmente es verdad que este hijo de p… lo que es el gimnasio lo ha pisado menos que yo”, dijo en su momento el famoso streamer español.

