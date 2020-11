Gareth Bale lanza una indirecta hacia el Real Madrid ¿qué dijo?

Gareth Bale durante estos días tiene otro ánimo tras regresar al Tottenham. Se le ve feliz y está buscando reencontrarse con su mejor forma para ayudarle al cuadro londinense en seguir luchando por el título de la Premier.

Con las ausencias de varias figuras del Liverpool, un Manchester City que no carbura y un Chelsea que no encuentra su rendimiento ideal, todo indica que los dirigidos por Jose Mourinho tienen una buena oportunidad de coronarse campeones por primera vez en casi 60 años.

El jugador de 31 años habló sobre su presente en ante los medios galeses previo al choque de la Nations League en la que enfrenta este miércoles a su selección contra Finlandia que si no pierde terminaría en la cima del grupo. El delantero del Tottenham, cedido por el Real Madrid durante esta temporada, expresó su felicidad al estar de vuelta en el cuadro que le permitió saltar a la fama. Más importante aún, expresó haberse reencontrado con el hambre de ganar y jugar al futbol.

“Es bueno volver a jugar, es bueno estar en un lugar donde me quieren, me siento amado y eso me da hambre de ir a jugar por los fanáticos que sabes que te apoyan tanto”, dijo en alusión al equipo de Mourinho en comparación con sus últimos años en el Real Madrid.

“Estoy recuperando mi forma física y volver a jugar es lo que hace feliz a todos los futbolistas. Todavía hay más por venir y por mejorar, pero se necesita tiempo para acostumbrarse a volver a jugar cada pocos días ya que el cuerpo se te pone más rígido de lo normal”, dijo sobre su estado físico.

Esto tiene que ver que ha tenido un rol limitado en el Tottenham desde que llegó porque Mourinho lo está involucrando de a poco dentro de su plantel. En esta actual temporada, Bale ha sido titular en cuatro de seis partidos que ha disputado. Pero en esos partidos ha sido cambiado. Esto no disminuye su impacto dentro del terreno de juego al anotar un gol durante la liga inglesa.

“Estoy en el camino correcto pero me va a llevar un tiempo todavía, eso pasa cuando eres un poco mayor. Estoy disfrutando jugando de nuevo pero necesito ponerme más afilado porque solo han pasado seis semanas desde que volví.”

Se espera que Bale vuelva a Londres el jueves para poder integrarse a su equipo previo al choque ante un Manchester City que se encuentra en el décimo lugar de la tabla, pero una victoria ante el escolta del sorpresivo Leicester City lo tendría en el medio de la lucha por el título liguero.

