Mourinho critica al club merengue mientras defiende a Bale ¿qué dijo?

Jose Mourinho salió con un comentario muy irónico en su conferencia pospartido después de la victoria del Tottenham por 2-1 ante el Brighton en la más reciente fecha de la Premier League. El portugués salió para elogiar a su más reciente fichaje, Gareth Bale, que ingresó en el segundo tiempo y terminó siendo el héroe del partido anotando el gol de la victoria para el equipo londinense.

Con esa victoria, los Spurs llegaron al segundo puesto de la tabla a dos puntos del actual líder y flamente campéon de la liga, Liverpool.

Mourinho elogió al galés por su capacidad de asumir el reto que tiene al frente, especialmente después de su paso por el Real Madrid.

“Se lo mereció (el gol). Cuando tenga cinco minutos, voy a ir de safari y voy a mirar a las páginas del Madrid para ver qué dicen de él,” ironizó.

El trabajo que ha hecho

“Durante la última semana ha estado mejorando. No se trata de solamente lo esté observando, la data también lo confirma. Lo sabiámos. Gareth lo sabía. Compartimos ideas y sentimientos,” indicó.

El gol de Bale fue el primero que anotó con el club después de haber estado con el cuadro merengue durante los últimos siete años gracias a uno de los traspazos más grandes de la historia del fútbol mundial en su momento. “Mostró una gran personalidad y tuvo un gran impacto anotando un gol muy importante para nosotros. Además se asoció con Harry (Kane) de una manera muy experimentada en esos últimos 15 minutos,” resaltó el portugués.

Aún con su capacidad de hacer diferencia en un partido, Mourinho ve que Bale todavía le falta para poder estar listo para jugar un partido completo y por eso lo quiere usar a mediados de semana. “Todavía no puede jugar los 90 minutos por eso estamos usando a la Europa League para darle mimnutos y en cuando podemos en la Premier League,” justificó.

“Sigue mejorando. Será titular el jueves pero no jugará los 90 minutos. Lo utilizaré de la manera apropiada,” finzalizó.

Ahora el Tottenham busca continuar su buen momento futbolístico cuando enfrente al Ludogorets en la Europa League y después visite al West Brom el próximo fin de semana. Si ganan a domicilio y el Liverpool pierde de visita ante el Manchester City, es posible que lleguen a la cima de la tabla.

