Modric: “Han sido injustos con Bale, se recordarán de él como gran jugador para el Real Madrid”

El volante del Real Madrid y ganador del Balón de Oro en el 2018, Luka Modric, tildó de “injusto” el trato que recibió el galés Gareth Bale en España. El jugador que este verano dejó La Casa Blanca para regresar al Tottenham llegó con una etiqueta de ser el que sería el que reemplazaría a Cristiano Ronaldo.

Su fichaje siempre dejó que se le recuerde solo “por los últimos años” y no “por todo lo que ha hecho” por el equipo, y ha reconocido que le gustaría renovar porque se siente “fuerte” y tiene “fútbol para ser importante” en el conjunto madridista.

“Con Gareth llevo casi toda mi vida profesional y es un tío (persona) espectacular. Es tímido, parecido a mí. Lo que se habla de él no es justo, le juzgan por los últimos años, pero lo que ha hecho en el Madrid es algo impresionante y siempre será recordado como un jugador que ha hecho mucho por el club. Nunca ha tenido ningún problema en el vestuario, es un chico estupendo”, declaró en una entrevista que le concedió al programa El Partidazo de COPE.

A la defensa de sus compañeros

El croata habló sobre sus compañeros. Otro al que defendió fue al belga Eden Hazard. Para Modric, el exChelsea es “uno de los mejores jugadores del mundo” y “lo va a demostrar este año”. “Cuando estuvo bien, demostró que va a ser importante, pero le pararon lesiones. Es una pena, porque le necesitamos. Va a demostrar por qué el Madrid pagó tanto por él”, advirtió.

En la entrevista explicó que Vinícius tiene “un talento enorme”. Él cree que debe centrarse solo “en sí mismo y mejorar en lo que tiene que mejorar”.

El presente y el futuro de Modric

El internacional croata de 35 años aseguró también que se siente “fuerte” y con confianza de que puede seguir “a este nivel unos años más”. Durante el parate, se rumoraba que Modric estaba jugando sus últimos partidos ya que a su edad, el rendimiento

“Me ponían todos los días fuera -del Real Madrid-, pero pienso que estoy a muy buen nivel. Me gustaría seguir, pero no depende de mí, depende de lo que quieran el club y el entrenador. Creo que todavía tengo fútbol para ser importante en el Real Madrid. Mi deseo sería terminar mi carrera en el Real Madrid, pero no quiero ser un problema. Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo, el que sea, si renuevo o si me voy a otro sitio. Me siento como en mi casa”, concretó.

Contento que se quedó Messi

Además, confesó que no se hubiese alegrado de que el argentino Leo Messi se hubiese ido del Barcelona este verano. “Me gusta que Messi se haya quedado, es un plus. Cuando juegas siempre quieres jugar contra los mejores. Nos gusta jugar contra el Barcelona y contra él”, expuso.

Madrid sigue como líder de La Liga española con 10 puntos después de cuatro partidos y enfrentará al recién promovido Cádiz después de la fecha internacional.