Reflexiones de Luka Modric en su cumpleaños

Cuando un jugador comienza a llegar al ocaso de su carrera, comienzan a ver el mundo y el deporte que tanto aman desde otro lente. Esto todo fue parte de lo que ocurrió en la presentación de la autobiografía de Luka Modric, que salió justo el mismo día que cumplía los 35 años de edad.

Este episodio de su vida lo dejó impactado, pero confesó que no tiene odio en su corazón por todo eso.

Así le ha pasado al volante del Real Madrid, el jugador Balón de Oro, quien habló sobre varios temas que tenían que ver con su carrera y su vida. Esto fue parte de la serie de entrevistas charló sobre cosas como la muerte de su abuelo y su relación con algunos compañeros.

El jugador que ha disputado 343 partidos con el cuadro merengue y en el proceso ha ganado 17 título mira con mucha alegría lo que ha generado su carrera aunque le falta nueve meses para terminar el contrato con su actual club.

Madrid en el cumpleaños de Modric

La memoria de su abuelo

Con el pasar de los años se ha visto muy agradecido por lo que ha pasado durante su carrera. Su vida pudo haber sido muy diferente yendo a su vida como chico cuando era un refugiado en un hotel durante la guerra civil en los países balcánicos.

Pero una de sus referencias siempre fue su abuelo que hasta el día de hoy lo recuerda. Ha dicho que todavía no le ha contado a sus hijos sobre esto porque “son muy chicos” pero planea contarles cuando estén más grandes.

“Recuerdo cuando mi padre me pedía que besara a mi abuelo cuando estaba en el ataud,” dijo Modric. Esta memoria es una de las más claras que mantiene en su memoria. Cuando tenía seis años, vivió la muerte de su abuelo cuando un una tropa de fuerzas serbias lo acribillaron a balazos a 100 metros de su casa a los 66 años de edad.

Lo mejor de Modric

“Lo que le ocurrió es parte de mi memoria, parte historia de familia. Tengo una memoria de él, pero memorias después de pasar mucho tiempo con él. Dormía en su casa, jugaba con él, salía de casería con él todo. Pasé mucho tiempo con mi abuelo mientras trabajaban mis padres y tengo unas grandes memorias de mi tiempo con él,” confesó.

Modric y Bale

El croata indicó que quería aprender a jugar y fue a la cancha con su compañero en el Madrid y Tottenham.

“Fui una vez y nunca más,” dijo Modric. “Gareth es un pésimo maestro.”

Modric y Ramos

Uno de los que le deseo un feliz cumpleaños fue el capitán del Madrid. El oriundo de Zadar compartió un momento después del entrenamiento y esto se capturó en una imagen en Instagram.

El abuelito croata sigue cumpliendo años. Ojalá compartamos muchos más de risas, asistencias, títulos y buenos momentos. ¡Feliz cumpleaños, hermano brate! Se te quiere,” publicó Ramos.

Modric indicó que está enfocado en poder pelear para ganar el triplete y llegar a acercarse más a su gran sueño en su carrera: poder retirarse con la camiseta blanca y salir por la puerta grande del club como uno de los grandes ídolos.

