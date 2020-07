Modric: “Me gustaría retirarme en el Madrid”

Luka Modric, el Balón de Oro del 2018 y pieza clave del último título del Real Madrid, concedió una extensa entrevista al diario croata Sportske Novosti durante los días de descanso que está pasando en su país natal. En esta entrevista se extendió y habló de algunos temas haciendo hincapié en el balance de la temporada y en su futuro.

Para el exTottenham, su llegada a Concha Espina ha sido muy fructífera ya que ha ganado 16 títulos y ha sido galardonado como el mejor jugador del mundo, rompiendo con la hegemonía de Ronaldo y Messi.

“Cuando estuvimos encerrados en nuestras casas todos entrenamos. Cuando hablaba con los compañeros notaba que todos trabajaban con una motivación extra y cuando volvimos a entrenar juntos sentí una conexión aún más fuerte entre los jugadores, disfrutando de estar juntos y en plena forma. Hicimos un trabajo excelente después del confinamiento y tuvimos continuidad en el juego durante todo el año. Las 10 victorias seguidas hablan de lo que ha sido este Madrid,” admitió.

“Honestamente, tengo que admitir que no pensé que íbamos a ganar 10 partidos porque LaLiga es muy fuerte y es muy difícil hacer una serie así. Pero en condiciones diferentes, sin público y en nuestro campo más pequeño, lo hicimos muy bien. Preparamos los partidos muy bien, jugamos muy compactos y sólidos, concentrados al máximo en defensa y haciendo un fútbol muy competitivo”.

Modric 2019-20

Para Modric, uno de los secretos del éxito del Madrid es la estabilidad y la fuerza mental que ofrece su capitán entre todas sus fortalezas.

“Mi hermano Sergio (Ramos) es un fenómeno. En estos ocho años juntos hemos creado una relación muy especial, juntamos a nuestras familias, vamos de vacaciones juntos. Hemos tenido experiencias fantásticas en el fútbol y muchos éxitos. Ramos es una roca de 34 años. Cuando lo ves trabajar valoras lo dedicado que es y lo obsesionado que está con el éxito. Es el líder y el mejor defensor del mundo, su carrera lo dice todo”.

El croata sintió mucha alegría por otro compañero: Karim Benzema. El francés tuvo un gran impacto esta temporada. “Estoy feliz por él, ahora todo el mundo sabe lo que nosotros sabíamos desde hace mucho tiempo. Es un gran delantero y es un placer jugar con él. Su comprensión del juego, sus movimientos para desequilibrar al rival es especial. Benzema siempre ha hecho un gran trabajo para el equipo y me alegro que todo el mundo reconozca su clase”, enfatizó.

Lo que hizo mucho más especial este título fue que pudieron romper con el estigma de ser un equipo que dependía plenamente de Cristiano Ronaldo. Este trofeo confirmó una vez más lo importante que es el Madrid.

“No se puede discutir lo importante que fue Ronaldo en el Real, pero no nos preocupa que ya no esté. Estábamos convencidos de que seguiríamos ganando sin él porque el equipo siempre está por encima de las individualidades”.

Para Modric, la clave del equipo se centró en lo que ofreció Zinedine Zidane desde el banco. “Zidane ha confirmado su categoría. Es fantástico, una persona superior. Ha creado un gran ambiente, da tranquilidad y sabe hablar al jugador. Es la misma personalidad carismática y un entrenador que entiende a los jugadores. Lo he dicho muchas veces, pero lo repetiré: está claro que Zidane era un jugador y un jugador muy grande, y que sabe muy bien qué decir y cuándo decir, cómo acercarse a los jugadores. No importa si estamos hablando del desarrollo del equipo, el enfoque táctico o las decisiones que deben tomarse.”

Habló de cómo manejó las adversidades y como eso marcó la diferencia en el vestuario. “También hubo fases de crisis, pero él sabía cómo reaccionar a tiempo y cambiar el ritmo de la situación. Estas son las características de las personas fuertes. En el vestuario todos son buenos tipos, no hay nadie que cree problemas, no hay manzanas podridas.”

A nivel grupal, Zidane fue elogiado y Modric compartió algunas anécdotas que demostraron el manejo a nivel humano del técnico galo. “He tenido una gran relación con Zidane desde el primer día que lo conocí, y fue cuando era asistente de Ancelotti. Lo cimentamos cuando llegó para el primer entrenador en 2016 y me ayudó mucho en mis importantes avances en el juego y la confianza. Zidane me dijo en una de las primeras conversaciones en privado que tengo que creer en mí mismo, que tengo virtudes especiales y que soy digno del Balón de Oro. Significó mucho para mí porque era la primera vez y pensé que realmente valía la pena meterme en la misma frase con esos niveles de jugadores.”

A Modric le gustaría retirarse en el Madrid, pero no sabe si el sentimiento es mutuo. Entiende que esto a final de cuentas es un negocio más allá del aspecto emotivo.

“Me gustaría retirarme aquí, ¿a quién no? Pero queda por ver si el club lo querrá. El Real es mi casa, pero el Real decide qué es lo mejor para el club. Sé que los centrocampistas rara vez se quedan aquí hasta que tienen 35 años. Si Real estima que ya no soy el indicado, estoy listo para esa opción no deseada. Nada cambiaría mi sentimiento hacia el club.“

“Lo único seguro es que jugaré para el Real hasta junio de 2021. A mi edad, no pienso mucho en ‘entonces’. Ya veremos. Vamos paso a paso. Sé muy bien que no estoy al comienzo de mi carrera. Pero siento que tengo algunos años más de fútbol real en mis piernas. Y estoy 100% seguro de que todavía quiero jugar, que tengo los mismos motivos para entrenar, pelear, sacrificios por ganar y trofeos.”

Finalmente, Modric habló de su renovación y mencionó que todavía siguen las cosas en el aire. “No he hablado todavía y no hay prisa. Cuando llegue el momento de eso, creo que nos encontraremos y aclararemos nuestros planes, para saber qué estamos haciendo. Creo que eso sería normal y estoy seguro de que sucederá. Probablemente será en invierno,” finalizó.