Benzema es elogiado por la prensa de su país

El Real Madrid alcanzó su trigésimo cuarto título liguero en la historia y ahora busca la

‘Décimo Cuarta’ en Europa. En el análisis de lo ocurrido esta temporada pasada, sacamos como conclusión que uno de los jugadores con más méritos del equipo merengue ha sido Karim Benzema.

La consistencia que tuvo el delantero francés fue de lo más destacado en el cuadro de Zinedine Zidane. Este sentimiento ha sido consensual en muchas partes del mundo del fútbol, no solamente en España. La prensa francesa no se ha cansado de elogiar el exLyon. Para Benzema esto es muy importante porque no es un jugador que se encuentra entre los más queridos y ahora comienzan incluso a decir que Benzema es un jugador más completo que Thierry Henry.

El diario galo L’Equipe volvió a destacar la grandeza de su compatriota y su rendimiento en el último mes. La publicación ha vuelto a dedicar la portada al jugador blanco y lo eleva hasta lo más alto. Dicen que es el “sabor del Madrid, del año”, incluso hablan de que habría sido candidato al Balón de Oro.

“Más completo que Robert Lewandowski, quien anota más. Brilló mientras Antoine Griezmann se metió en problemas con el FC Barcelona. Mientras que Kylian Mbappé y Wissam Ben Yedder se detuvieron con la Ligue 1. Ha sido el más consistente de todos los delanteros franceses esta temporada”, escribe el periodista Anthony Clement.

“El reconocimiento no vendrá del Balón de Oro de France Football, cancelado este año, sino del campo. Esto es lo más importante para alguien que encarna una idea tan bonita del juego”, concluyó.

Uno de los primeros en darle ese reconocimiento fue el presidente de la entidad blanca, Florentino Pérez. Fue él quien pedía desde hace unas semanas que al goleador histórico del Madrid se le otorgase el Balón de Oro antes de que se anunciase que el premio no se iba a presentar este año. “France Football no otorgará un Balón de Oro este año. Un trofeo al que Karim Benzema sin duda podría haber podido reclamar, ya que fue tan decisivo con el Real Madrid”, asegura L’Equipe en su portada.

A sus 32 años, Karim Benzema tuvo una de las mejores temporadas de su carrera con camiseta madridista. En 37 partidos disputados en liga, anotó 21 goles y 8 asistencias. Si uno incluye los partidos de Copa del Rey y Champions ese total llegaría a 25. Más importante aún, pudo demostrar al lado de su equipo que ahora es más colectivo y no está superado por la sombra de Cristiano Ronaldo.