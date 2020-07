Bayern ofrece respuesta pública a cancelación de Balón de Oro

Tras el anuncio publicado por la revista France Football confirmando que este año por primera vez en sus 56 años de historia no otorgarán el Balón de Oro, surgió mucha polémica dentro del mundo del fútbol. Uno de los equipos que dijo mucho con poco fue el vigente campeón alemán.

Bayern Múnich, que es uno de los equipos que mejor maneja sus redes sociales en el mundo futbolístico, publicó las estadísticas del goleador polaco Robert Lewandowski tras el anuncio que hizo la mencionada publicación por la “crisis sanitaria”.

“Creemos que un año tan único no puede, y no debe, ser tratado como un año ordinario”. “En términos deportivos, solo dos meses (enero y febrero), de los once generalmente requeridos para formarse una opinión y decidir entre los mejores, es demasiado poco para evaluar y juzgar,” indicó el comunicado.

La publicación también enfatizó que no podía elegir a un jugador en base a la pandemia y sus secuelas. “Esta elección ‘no nos encanta’, pero ayudará a proteger la credibilidad y legitimidad de tal premio”.

Este razonamiento provocó el enfado de muchos quienes cuestionan cuál es el valor del título de liga cuando se determina el ganador de este premio. Se entiende que ligas como las de Francia y Holanda fueron canceladas por completo por razones de sanidad a nivel gubernamental en esos países, pero a la misma vez minimizó lo hecho por varios jugadores que sí jugaron en ligas como la alemana, española, inglesa e italiana que retomaron sus campeonatos bajo medidas estríctas.

Por eso, el Bayern Múnich publicó un tuit con gráfica y escribieron: “Dejaremos esto aquí”.

Estadísticas de Lewandowski

Esta temporada el goleador del Bayern se consolidó como el mejor nueve del mundo al anotar más de un gol por partido. Su temporada fue de ensueño y ha sido imparable en todas las competencias en la que ha jugado. Además tiene al Bayern encarrilado para otro potencial triplete, si es que puede ganar la Champions League.

Campaña de Lewandowski

Su actuación lo tenía como el más merecedor de dicho reconocimiento. El jugador ganó de manera aplastante el premio como mejor jugador de la Bundesliga superando al inglés Jadon Sancho y a su compañero de equipo Joshua Kimmich. Su cuenta goleadora le ayudó a que fuera el máximo artillero de la Bundesliga por quinta ocasión en su carrera. La producción de esta última campaña lo colocó en el podio de los máximos goleadores, superando al legendario goleador del Borussia Monchengladbach y su extécnico en el Bayern, Jupp Heynckes, con 227 goles.

Todavía no se ha anunciado qué va a suceder con la entrega que normalmente hace la FIFA para el premio The Best. Este premio lleva solamente cuatro ediciones desde la separación de France Football con la máxima entidad del fútbol mundial, siendo los galardonados Cristiano Ronaldo en un par de ocasiones y Luka Modric y Lionel Messi en una oportunidad cada uno. El destino de este premio estaría en el aire este año si uno se basa en lo que pasó con France Football, pero aún nada se ha confirmado al respecto.