Gatti: “Ahora mismo Benzema es mejor que Messi”

El legendario guardameta argentino Hugo Orlando Gatti ha sido uno de los críticos más intensos y vocíferos de Leo Messi en España y el jueves por la noche en exjugador de 75 años comenzó a ser centro de la polémica una vez más. Durante el programa de El Chiringuito, el exarquero de Boca Juniors prendió la mecha de la controversia diciendo que el rosarion ya se encuentra en la curva descendiente de su carrera.

Entre la falta de socios y los resultados magros que ha tenido el Barcelona tras la reanudación del torneo español vieron que sus eternos rivales la pasaran en el tabla y ganaron su trigesimocuarto título liguero. Esto dejo muy expuesto al plantel. Messi, una vez más, se encontró en la encrucijada en la distribución de culpas.

“Messi será un crack, todo lo que vos quieras, pero hoy Benzema es superior a Messi. No está bien, hace rato que no está bien. El que sabe un poco de fútbol se da cuenta de que no está bien”, dijo el panelista argentino.

Esto lo dice Gatti teniendo en cuenta que Messi es el máximo goleador del torneo español con 22 anotaciones, uno más que el francés del Real Madrid. Si fuese a terminar como Pichichi de este torneo terminaría siendo el primero en la historia ganar esa distinción en siete ocasiones. Messi estuvo presente en 31 de los 36 encuentros de liga. Desde que se reinició el torneo tras el parate por la pandemia el 13 de junio pasado Messi ha jugado los 810 minutos disputados. Hay que tener en cuenta que Benzema también está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera.

Gatti en El Chiringuito

GATTI dice que hoy BENZEMA es MEJOR que MESSI

“Benzema está rindiendo mucho más que Messi. Lo que está haciendo Benzema hacía mucho tiempo que no veía a un jugador del Madrid, sacando a Cristiano, que hace lo que hace él. Benzema es el Madrid: futbolísticamente, en goles, en presencia, habla, está metido en el partido,” afirmó.

“No, Messi no está. Pero no de ahora. Messi, así y todo, es Messi. Pero no es el Messi que uno quiere ver. Sigue siendo estando ahí arriba, pero sin esa chispa. Hoy no te da la sensación que te va a ganar un partido”, áñadió

Messi también es el líder en asistencias en la liga con 21 y ha sido en único jugador en la historia del fútbol español en superar los 20 goles y asistencias en una temporada.

“Son 33 años. Es una cosa lógica, te agarra un bajón. Lo va a superar, no me cabe ninguna duda. Pero ese Messi que corría en el aire no lo vamos a ver. Es una cosa lógica de los deportistas. Hasta los 30 años, los deportistas van así, a partir de los 30 años empiezan a caer. Los mantiene el talento”, finalizó

Es muy probable que Messi y Benzema jueguen el domingo cuando enfrenten al Alavés y Leganés respectivamente. Los dos muy probablemente estén en la cancha para poder ver quién puede ganar el Pichichi de esta temporada.