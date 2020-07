Daniele De Rossi rápidamente prepara su proyecto para ser técnico de la Fiorentina pero siempre tiene a su último equipo y la Argentina muy presente. Eso lo dejó saber de manera muy clara en una entrevista que le ofreció a La Nación.

Admite De Rossi que su amor por Boca creció más de lo que tenía aunque solamente pudo jugar en cinco partidos durante sus seis meses con el equipo. En esa entrevista habla de lo que siente por Argentina y por Boca. También tiene un deseo de poder regresar a Argentina para dirigir al equipo xeneize.

De Rossi mencionó que no se siente ganador del más reciente título ganado por el equipo de La Ribera y le dio el crédito a sus compañeros. “Yo soy feliz si alguien piensa que fui parte de una alegría para los hinchas de Boca, pero yo no hice casi nada. Me doy cuenta solo, soy muy consciente. No soy de esos que se toman los méritos de otros. El título lo ganaron mis compañeros en la cancha y me sentí muy feliz por ellos”.

Para él, su paso por Argentina fue uno que le ofreció mucha felicidad, aunque muchos en Italia tenían sus reservaciones. Confesó que muchos le decían que no fuera allá “porque había mucho crimen”, pero dijo que vivió muy feliz allí.

Admitió que su retiro del cuadro boquense le dolió mucho y aunque Juan Román Riquelme le pidiera que se quedara, él italiano sabía que era momento de retirarse. También era un momento en el cual su hija mayor estaba en Italia y lo necesitaba a su lado.

Al final de cuentas dijo que se sintió cómodo con todas sus decisiones y no le importa lo que diga la gente al respecto. ”Sí, pero no me importa una m****a lo que dice una persona detrás de una pantalla. Si digo que amo a Boca, soy vendehumo ; si explico las razones de mi decisión, soy vendehumo . En Argentina es así y acá en Italia es parecido. En Argentina ese vendehumo se usa para todos, para los futbolistas, los políticos, los entrenadores, los dirigentes… para cada pe*****o en la calle,” confesó

Messi y ser pechofrío

Pero la gran pregunta fue sobre el tema de Leo Messi y su relación con el pueblo futbolístico argentino. De Rossi fue tajante con las críticas que ha recibido el rosarino durante su carrera cuando usa la casaca de su país.

El italiano campeón del mundo menciónó que si Messi “no vale” para los argentinos, entonces también se tiene que “borrar” a Diego Armando Maradona. “Ellos no juegan el mismo deporte que jugamos nosotros,” admitió el exromanista.

También fue muy fuerte con sus pensamientos sobre las dudas que tienen en Argentina sobre el máximo artillero del Barcelona y la selecćión de su país, quien hace unos días superó la barrera de los 700 goles en su carrera.

‪Si en Italia contás que en la Argentina le dicen pechofrío a Messi, acá se ríen, no entienden nada. ¡Cómo le vas a decir pechofrío a Messi que tiene dos huevos así de grandes! Hay gente que tiene el coraje de decirle pechofrío a Messi detrás de una computadora, y después ni tiene los huevos de pedirle a su mujer el control de la tele para cambiar de canal. ¡Y le dicen pechofrío a uno que marcó más de 1000 goles en su vida! ¡Vamos! Nadie como él se ha acostumbrado a disfrutar del amor de la gente y también a soportar las críticas, muchas veces injustas. Él perdió dos finales de Copas América por penales, y yo soy campeón del mundo por penales… Mira, él es un pechofrío en la Argentina y yo soy un héroe junto con mis compañeros por haber ganado el Mundial del 2006… ¿Y cuál es la diferencia? 5 centímetros. No puede ser, no, me niego. Me gustaría que tengan en cuenta que muchas veces es él, el que se carga todo el equipo sobre su espalda.‬

De Rossi le tocó jugar partidos de Champions ante el Barcelona y se recordaba de esos enfrentamientos, especialmente el que la Roma le dio vuelta a la serie que iba perdiendo 4-1 y terminó avanzando por gol de visitante gracias la anotación de Kostas Manolas.

Argentina y el himno italiano

Finalmente, De Rossi se acordó del controversial penal de Alemania que pitó al árbitro mexicano Eduardo Codesal y la conexión que tuvo ese mundial con su gloria 16 años después. Todo eso lo tenía muy claro en su mente ya que una de las personas que más tuvo influencia en niñez fue justo Maradona cuando esta con el Napoli.

Himno Italia 90

Gianna Nannini & Edoardo Bennato Un'estate Italiana WM World Cup Song 1990 2009-08-12T15:47:05Z

“No me acordaba que había sido sobre Voeller, pero sí que había sido polémico, y que Diego acusó a la FIFA por aquello,” admitió. “Yo era un niño, no me daba cuenta de esas cosas. El penal lo pateó Bremhe, que jugaba en Inter. Y esa canción inolvidable de Gianna Nannini, que mirá vos, nosotros la poníamos todos los días en el micro en Alemania 2006. Después de 16 años, nosotros la transformamos en nuestro himno. Y ganamos la Copa del Mundo.”