VIDEO: Pillan a Gareth Bale jugando al golf

Las horas parecen estar contadas para Gareth Bale en Valdebebas. En jueves durante su conferencia de prensa, el técnico Zinedine Zidane confirmó que el jugador pidió no ser convocado para el partido ante Manchester City en el Etihad Stadium. El Madrid llegó el jueves para ver si pueden revertir un marcador parcial de 1-2 para poder avanzar a los cuartos de final.

Durante la conferencia de prensa, el exjugador del Tottenham fue visto en una cancha de golf en Madrid practicando el deporte que tanto lo apasiona. Esto generó una gran ira por parte de la hinchada blanca. Esto se acumula a los incidentes previos que han generado una desaprobación del jugador ya que tiene una imagen de estar poco comprometido y profesional.

El jueves por la noche, el programa “El Chiringuito”, puso al aire estas imágenes del jugador en la cancha de golf mientras que Zidane hablaba con los medios en Manchester. The show, que suele ser sensacionalista y amarillista en su tono de presentar información mostraba el video mientras hablaban del jugador.

Gareth Bale jugando al golf

En las úlitmas semanas, la opción de Bale yendo al Manchester United se diminuyó, especialmente con lo cerca que ha llegado la directiva de los Red Devils con el posible fichaje del estelar extremo del Borussia Dortmund, Jadon Sancho. También se especula que el representante Jorge Mendes a United como una posible llegada para el compañero de Bale en el Madrid, James Rodríguez.

En entrevistas previas, el representante de Bale, Jonathan Barnett confirmó que el jugador se mantendrá en el Madrid ya que tiene contrato con la entidad merengue hasta junio del 2022.

Conferencia de prensa de Zidane

En su defensa

People with absolutely no idea of what is actually going on slamming one of the finest players of our time. He’s enjoyed an incredible career, won trophies galore and is a nice bloke to boot. 🤦🏻‍♂️ https://t.co/WOwmlm5ifF — Gary Lineker (@GaryLineker) August 7, 2020



Pero no todo es crítica. El exgoleador inglés Gary Lineker ha salido a la defensor del Bale.

La exdelantero del Tottenham y del Barcelona dijo que sus críticos no saben qué es lo que pasa con el galés.

La gente no tiene idea de lo que está pasando con uno de los mejores jugadores de los últimos años. Ha tenido una gran carrera, ha ganado varios trofeso y, para colmo, es un tipo genial.

Esta última controversia ha dañado más aún el legado del jugador en el Madrid tras su llegada al club al ser el fichaje más alto en la historia del fútbol hace uno años atrás. Aunque tiene un gran palmarés, nunca pudo alcanzar las expectativas que tenía por el costo de su ficha.

Bale fue un gran contribuyente a las cuatro Champions ganadas, pero nunca pudo superar las lesiones y la presencia de Cristiano Ronaldo. Esto fue dejado en evidencia después de que el goleador portugués se marchara a la Juventus en el 2018 y no fue capaz de tomar la batuta de líder que se esperaba en el que se convirtiera.

Bale puede ser un refuerzo viable ya que su talente es innegable. Pero varios de los equipos grandes que les gustaría tenerlo en sus filas comienzan a dudar cuando ven sus demandas salariales. Tendremos que ver lo que el futuro tiene en mente para el jugador y dóndes estaría dispuesto a ceder.

