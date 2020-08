Zidane: “Bale ha preferido no jugar este partido”

El técnico francés dejó a muchos boquiabierto el jueves cuando habló de Gareth Bale. Zidane atendió a los medios en Manchester previo al partido de vuelta de la Champions ante el City en el Etihad Stadium.

Durante la conferencia de prensa, Zizou habló de los temas pendientes como la manera en la que preparó el partido, el estado físico de varios de sus jugadores y la razón por la cual no viajó Gareth Bale con el equipo.

Al final se dicen muchas cosas y tenemos una relación de respeto entrenador-jugador. Es una charla privada, pero sólo te puedo decir que ha preferido no jugar y el resto es entre él y yo,” indicó.

Bale no fue parte de la delegación del equipo que llega a Inglaterra a revertir un 1-2 contra el City después de haber jugado el partido de ida en el mes de febrero.

Conferencia de prensa de Zidane

Razones por ausencia de Bale

Al francés después le preguntaron si la ausencia del galés era por razones personales y su respuesta dejó “Sí, pero no te voy a contar nada más porque es una cosa entre él y yo”.

Zidane dejó muchas incertidumbres y como ha solido ser cuando surge este tema en las conferencias de prensa del Real Madrid, las preguntas de seguimiento continuan.

“No me ha decepcionado y no te voy a contar nada. Es la tercera pregunta sobre Gareth. Le respeto mucho a él y a todos y estas cosas tienen que quedar dentro del vestuario,” añadió de manera medio irritada.

Y después llegó al cuarta.Y ahí fue cuando sacó la bomba de la conferencia de prensa. Cuando fue consultado sobre el futuro del jugador con el equipo blanco su respuesta dejó a muchos perplejos: “No sé, ahora es jugador del Madrid, no cambia nada y respeto eso. Ha preferido no jugar y es lo único que te puedo decir. Nos concentramos en el partido de mañana”.

Bale no ha disputado ni un minuto de juego desde que fue titular contra el Mallorca. Bale fue suplente en seis ocasiones, pero no disputó ni un solo minuto, pero sí fue el enfoque de todas las cámaras en el cual ya se veía su falta de interés y compromiso con el equipo.

Su ausencia ante el City confirma más que nunca que el galés está fuera del equipo. Durante los últimos años, la presencia de Bale en al Madrid ha dejado mucho que desear. Entre sus lesiones y actitudes fuera de la cancha, ha sido uno de los jugadores más criticados del plantel.