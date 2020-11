Se retira un exjugador del Real Madrid ¿de quién se trata?

Al terminar el entrenamiento del martes, Fernando Gago decidió reunir a todos sus compañeros de Vélez Sarsfield y decirles de manera repentina que había tomado la decisión de retirarse. Esto sorprendió al plantel ya que no se esperaba que tomara esta decisión en este momento.

En las últimas semanas, el exjugador de Boca Juniors y Real Madrid se había mantenido muy optimista para seguir su carrera. Había jugado en los dos partidos de la Copa Sudamericana, aunque no fue el mejor rendimiento. No mostraba ningún tipo de señales de algún tipo de lesión o secuelas.

El jugador no ha mostrado el rendimiento que se ha esperado, pero hay que tener en cuenta que él no había jugado un partido competitivo en siete meses antes de la reanudación de la Copa Sudamericana.

La noticia de difundió a través de TyC Sports desde las afueras del club del oeste de Buenos Aires. Se espera que el jugador haga una conferencia de prensa en las próximas horas para hacer el anuncio.

Lesiones y cierta satisfacción

El jugador nunca se quiso ir del fútbol lesionado y tuvo muchas oportunidades en hacerlo después de cinco lesiones graves de ligamento cruzado y tendón de Aquiles que tuvo en los últimos años.

“Perdimos a un jugador importante,” dijo en director deportivo de Vélez Sarsfield, Pablo Caballero en una entrevista con Closs Continental.

“Es una decisión tomada, pero estaría bueno que no acompañe en el día a día sin competir.”

Con este retiro, el jugador de 34 años se convierte en el sexto futbolista que estuvo en la selección argentina que llegó a la final del mundial en el 2014 que ya no están activos.

Su carrera

Fernando Gago debutó como profesional el 5 de diciembre del 2004 en un partido en el cual Boca Juniors enfrentó a Quilmes. Con el pasar de las temporadas, Gago de a poco se consolidó en el primer equipo Xeneize y se convirtió en piedra angular del mediocampo del equipo bajo Alfio Basile. Además fue campeón del Mundial sub-20 en el equipo que tuvo a jugadores de la talla de Pablo Zabaleta, Oscar Ustari, Lucas Biglia, Gabriel Palletta, Sergio Agüero y Leo Messi.

A fines del 2006, llegó al Real Madrid al lado de Gonzalo Higuaín y durante su paso por el cuadro merengue fue parte de un equipo que ganó dos ligas, una Copa Del Rey y una Supercopa española.

Después de pasos por el Valencia y la Roma Gago decidió regresar al fútbol argentino en el cual ganó un título de liga con Vélez en el 2012-13. Su última llegada a Boca fue cuando comenzó a sufrir las lesiones que le limitarían su participación dentro del terreno de juego, pero lo poco que pudo jugar fue lo suficiente para se mantuviera en la selección albiceleste. Durante su último paso por el equipo boquense, ganó tres títulos de liga antes de llegar a terminar su carrera con Vélez.

