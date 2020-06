Saviola confiesa detalles sobre su cambio del Barcelona al Madrid

La ida del Barcelona de Javier Saviola no tuvo tanto drama ni acaparó tanta atención como lo hizo alguien como Luis Figo en el 2001. El goleador argentino se recordó de lo ocurrido en los días previos al fichar con el Real Madrid en una entrevista que dio al programa Frente a Frente de ESPN en Argentina.

El ex jugador de River Plate, que vive ahora en Andorra, admitió que no fue algo fácil. En ese momento veía que su situación en el club catalán no tenía solución. En la temporada del 2006-07, Saviola ya no tenía cabida en el plantel del entonces técnico Frank Rijkaard y la opción para ese cambio solamente lo ofrecía un equipo: Real Madrid.

En esta historia él mencionó que le compartió la noticia a Xavi, su mejor amigo durante esa época, y el catalán le rogaba que no tomara esa decisión.

Mencionó que estaba en medio de conversaciones con el director deportivo del Madrid en ese momento, Predrag Mijatovic.

“Me fui a Sevilla y a Mónaco a préstamo y cuando vuelvo se terminaba mi contrato. Empezó a acercarse el Real Madrid y Xavi me decía…ni se te ocurra porque perdés un amigo. Pero cuando me llamaron no dudé y fui”.

El cambio del Barcelona a Madrid

Durante su carrera como culé jugo en 174 partidos y anotó 72 goles. Fueron temporadas que por lo general fueron difíciles ya que el único título que ganó fue la Supercopa. Después de ese título, el Barça tuvo seis años sin ganar un trofeo hasta que llegó Ronaldinho. Justo en esos años Saviola estaba en condición de préstamo.

Saviola llegó a Barcelona proveniente de River Plate, y el equipo catalán pagó US$ 36 millones para su ficha. Era uno de los sudamericanos más caros de la historia en ese momento.

Llegó al lado de Juan Román Riquelme a Can Barça, pero el ex Boca Juniors se iría para Villarreal eventualmente ya que no encajó en los planes de Louis Van Gaal.

Tuvo otras grandes anécdotas en esa entrevista algunas historias increíbles.

Saviola llegando al Barcelona

Saviola conociendo a Michael Jordan

Al final de cuentas, Saviola no tendría tanto éxito en su carrera como merengue ya que solamente jugó en 31 ocasiones y anotó cinco goles. En la entrevista habló de los gratos recuerdos que tuvo en el Madrid.

“Estaban Heinze, Gago e Higuaín. Cuando llegás al club te cuentan toda la historia de Real Madrid, el presidente te lleva a todos lados y es impresionante. Le dan una importancia enorme a la llegada de un jugador”.

“La gran diferencia con un vestuario de Argentina es que allá somos casi todos sudamericanos, del mismo continente. En estos clubes es una locura porque todos tienen diferentes culturas, idiomas, personalidades. Es normal que haya grupos entonces y con el tiempo te vas metiendo. Teníamos un equipazo”.

Con el Madrid, “El Conejito” llegó a ganar un título en el 2007-08. Llegaría a durar una temporada más antes de irse al Benfica, donde jugaría durante tres temporadas.