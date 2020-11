Ryan Giggs es detenido en Inglaterra: ¿De qué acusan al ídolo del Manchester United?

Ryan Giggs, actual entrenador del seleccionado de Gales, fue detenido el pasado domingo en Worsley, Inglaterra, al estar acusado por una presunta agresión física contra Kate Grevillé, su actual pareja.

De acuerdo a la información que brinda The Sun, Giggs, quien el próximo 29 de noviembre cumplira 47 años, fue arrestado el último fin de semana luego de que los policías locales fueran llamados a la imponente casa valuada en 1.7 millones de libras esterlinas -unos 2.2 millones de dólares- que posee el DT de Gales en Worsley.

Las fuentes indican que los uniformados arribaron poco después de las 10 de la noche en medio de informes sobre “un disturbio”.

El citado periódico británico explica que el ídolo de Manchester United fue interrogado bajo sospecha de agresión y daños corporales contra Grevillé, de 36 años. Sin embargo, el exfutbolista fue puesto en libertad bajo fianza en mientras continúan las investigaciones del caso.

The Sun informa que Giggs abandonó la comisaría de policía de Pendleton este lunes por la tarde, por la cual se deduce que pasó la noche en una sala de interrogatorio. Además agregan que el bicampeón de la UEFA Champions League con el United (1998/99 y 2007/08) dejó la dependencia policial en un Mercedes Benz de color negro.

“La policía fue llamada a las 10.05 pm del domingo para informar de un disturbio. Una mujer de unos 30 años sufrió heridas leves pero no requirió ningún tratamiento”, reveló un portavoz de la policía del Gran Manchester.

