El nuevo escándalo de Neymar en Brasil ¿que hizo ahora la estrella del PSG?

Neymar se encuentra en el medio de otra controversia en Brasil por promover una fiesta con cientos de invitados en plena pandemia de coronavirus. Esta decisión indignado a muchos ya que ese país tenido más de 190.000 muertos, según reveló este sábado la prensa nacional.

El jugador del PSG recibió muchas críticas en redes sociales durante el fin de semana después de que el periódico O Globo informara sobre el evento, que comenzó el viernes en una mansión en Mangaratiba, en Río de Janeiro, y continuará con la presencia de unos 500 invitados.

De acuerdo al informe, Neymar ha decidido ignorar lo que está ocurriendo en su país natal y también decidió contratar a una banda para entretener a sus visitantes a lo largo de los festejos que durarán cinco días.

Asimismo, para evitar molestar a los vecinos, construyó una clase de discoteca subterránea con protección acústica en los aledaños de la mansión.

La publicación online UOL también confirmó que la única regla impuesta por el camisa 10 de la Selección brasileña ha sido la total prohibición del uso de los teléfonos móviles. Los asistentes tampoco podrán grabar historias, vídeos o publicar imágenes en las redes sociales.

A lo largo de este sábado, varios medios brasileños se hicieron eco de la noticia y Neymar, conocido por sus fiestas y celebraciones, llegó a figurar entre los tópicos más comentados de Twitter, en medio de una ola de reproches debido al recrudecimiento de la pandemia del coronavirus en las últimas semanas en esa nación.

Todo esto lo hace Neymar mientras se recupera de su reciente lesión que lo tendrá fuera de acción hasta principios de enero cuando puede regresar a la acción en la Ligue 1.

La pandemia en Brasil

Brasil es uno de los países más castigados por la emergencia sanitaria y, según los datos más recientes del Ministerio de Salud, acumula ya más de 190,000 muertos y unos 7.5 millones de infectados por el coronavirus.

La rápida escalada tanto de los casos como de los decesos en las últimas semanas llevó a que diversos estados y municipios brasileños volvieran a endurecer las medidas de distanciamiento social para este fin de año, como es el caso de Sao Paulo y Río de Janeiro, las dos regiones más golpeadas por el patógeno en el país.

No es el único jugador haciendo esto

Aunque Neymar está siendo criticado por hacer esto, no es el único que está haciendo algo por el estilo. El estelar delantero del Flamengo, Gabriel Barbosa, también armó un fiesta en Porto Belo, un balneario localizado en el estado de Santa Catarina do Sul.

La controversia de Neymar será uno de los temas con el que tendrá que lidiar el nuevo técnico, Mauricio Pochettino, cuando tome las riendas en los próximos días.

