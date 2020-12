¿Estará fuera Neymar después de su nueva lesión de tobillo?

Neymar tuvo que salir en camilla después de sufrir una fuerte entrada por parte de Thiago Mendes, quien fue expulsado por parte del árbitro Benoit Bastien en en lo que terminó siendo la victoria del Lyon sobre el PSG por 1-0 en el partido por la decimocuarta fecha de la Ligue 1.

Esta fue la primera derrota que sufrió el cuadro parisino de leal contra el Lyon en 13 años.

El brasileño estaba gritando de color mientras que se agarraba su tobillo y eso acaparó todas las luces en un partido que no permitió a los flamantes campeones alcanzar al líder Lille. Además tiene al Olympique de Marsella a un punto de ellos con dos partidos pendientes.

PARIS SAINT-GERMAIN – OLYMPIQUE LYONNAIS (0 – 1) – Highlights – (PSG – OL) / 2020-2021PARIS SAINT-GERMAIN vs OLYMPIQUE LYONNAIS Highlights (0 – 1) in video. Ligue 1 Uber Eats – Season 2020/2021 – Week 14 PARC DES PRINCES – Sunday 13 December 2020 Goals : Tino KADEWERE (35' – OLYMPIQUE LYONNAIS) PARIS SAINT-GERMAIN Team line-up : 22 – Abdou DIALLO /3 – Presnel KIMPEMBE (c) /6 – Marco VERRATTI… 2020-12-14T01:08:51Z

El único gol del partido fue anotado jugador de Zimbabue Tino Kadewere dejando al equipo parisino en tercer lugar del torneo.

Une défaite dans ce choc face à l'Olympique Lyonnais.#PSGOL pic.twitter.com/Sk8kol1MFS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 13, 2020

La preocupación por Neymar

El técnico del PSG , Thomas Tuchel ha dicho que la severidad de la lesión no se sabe y se tendrá que hacer una serie de exámenes para determinarla.

“Él se encuentra con los entrenador y los médicos y tendremos que esperar por los resultados el lunes,” dijo Tuchel en una entrevista con el canal Telefoot.

Originalmente se planeaba que el exBarcelona fuera directamente al hospital para ser evaluado, pero finalmente se decidió en que lo llevaran a hacerse los estudios el lunes.

Inicialmente, esta lesión parece ser seria y puede estar fuera de acción por tiempo extendido.

Las lesiones del pasado de Neymar

Neymar, quien se unió al PSG por US$ 269 millones proveniente del Barcelona en el 2017, ya ha estado fuera de acción por lesiones similares. El exSantos sufrió dos fracturas metatarsianas en sus primeras dos temporadas en París.

En febrero del 2018 estuvo ausente en 16 partidos. Después en enero del 2019, que también tuvo complicación por causa de un problema de ligamentos en su tobillo y perdió 18 partidos. En esas dos ocasiones se perdió los octavos de final de la Champions y su ausencia fue notada.

El lunes, el PSG también sabrá su destino en los octavos de

París ahora espera la fecha 15 de la liga francesa cuando enfrente al Lorient el miércoles.

