El presidente interino del Barcelona sorprende con estas declaraciones sobre Messi y Neymar

El presidente interino del Barcelona, ​​Carles Tusquets, ha hecho unas controvertidas declaraciones sobre el capitán Lionel Messi y ha reaccionado a los comentarios de Neymar sobre querer volver a jugar con el internacional argentino.

Messi le dijo al Barça en el verano que quería irse pero no pudo forzar una salida por las presiones del presidente anterior, Josep Maria Bartomeu. Tusquets se ha hecho cargo del trabajo de forma temporal después de que Bartomeu renunciara en octubre y ha explicado que habría tenido sentido económico vender a Messi en una entrevista con RAC1:

“Económicamente hablando, habría vendido a Messi este verano. (…) Pero esto es algo en lo que el cuerpo técnico tiene que dar su consentimiento y esa no es mi decisión. La Liga está estableciendo fuertes límites salariales en este momento y esto hubiera ayudado mucho.”

El futuro del argentino sigue siendo incierto. Messi termina su contrato al final de la temporada y puede hablar con otros clubes a partir de enero de 2021.

Tusquets reacciona a los comentarios de Neymar

Tusquets también respondió a los comentarios de Neymar sobre Messi. El brasileño, que dejó el Barcelona por el PSG en 2017, dijo este miércoles a ESPN Argentina, “lo que más quiero es volver a jugar con Messi. Quiero volver a disfrutar jugando con él en el campo, seguro que el año que viene tenemos que hacerlo”.

No está claro si Neymar hablaba de jugar con Messi en el PSG o en el Barcelona, ​​pero Tusquets minimizó la idea de que el brasileño volviera al Camp Nou por motivos económicos:

“Si Neymar estuviera disponible sin pagar, tal vez podríamos pensar en ficharlo. Sin ventas, no hay dinero para nuevos fichajes a menos que el nuevo presidente tenga bolsillos increíblemente profundos.”

Neymar no será agente libre hasta que expire su contrato actual en 2022, aunque se rumorea que ya ha acordado un nuevo contrato de cinco años con los campeones franceses. Mientras tanto, el Barcelona celebrará elecciones presidenciales el 24 de enero de 2021.

En noviembre hubo rumores de que el padre y agente de Messi, Jorge Messi, estaban en conversaciones con el PSG sobre un posible movimiento. Sin embargo, el argentino criticó el informe como “fake news” en una publicación en las redes sociales.

Laporta habla de Neymar

Los comentarios de Neymar ciertamente han causado revuelo y han llevado al candidato presidencial Joan Laporta a hablar del brasileño en una entrevista con Catalunya Ràdio. Laporta anunció su intención de postularse esta semana y espera convertirse en presidente del Barcelona por segunda vez.

Al candidato presidencial se le preguntó por Neymar y no le sorprendieron demasiado los comentarios del brasileño:

“No me preocupan las palabras. Tengo cosas que me gustaría decir, pero no las haré para no desestabilizar al equipo. El equipo está creciendo, no podemos desestabilizarlos. Sé lo que puede hacer eso, y no jugaré este juego dando los nombres de los jugadores que podrían entrar.”

“Es normal que Neymar diga eso. Son amigos y tienen una relación. Espero que Leo pueda esperar y escuchar la propuesta que hace el nuevo presidente del Barcelona. Tenemos contacto con Leo y sé que me respeta. Nos respetamos, pero no hemos hablado de su renovación.”

⚽ Laporta confía en poder convencer a Leo Messi para quedarse en el Barça https://t.co/UhN14c3i6v pic.twitter.com/IotrvW54Ow — Tribuna Palencia (@tribunapalencia) December 3, 2020

El próximo presidente del Barcelona tendrá una serie de cuestiones clave que abordar después de asumir el cargo, pero resolver el futuro de Messi en el Camp Nou seguramente será una prioridad absoluta.