¿Pochettino la pieza movida para atraer a Leo Messi?

El PSG está a solamente un par de detalles para confirmar la llegada de Mauricio Pochettino a su banquillo para reemplazar al alemán Thomas Tuchel. Pero hay varios planes que tiene la dirigencia de ese equipo para finalmente tomar el paso que les falta para llegar a alcanzar la gloria en Europa.

Ya en Francia ya dan por seguro que Pochettino regresa a París como el sustituto de Thomas Tuchel en el banquillo. El argentino no quiere llegar solo al PSG y ha solicitado algunos refuerzos. Y uno de ellos podría ser Leo Messi, que acaba contrato con el Barcelona el próximo mes de junio.

El extécnico del Espanyol y de Tottenham, ha expresado que le gustaría trabajar con Messi aunque siempre iba a ser muy improbable que lo hiciera en Catalunya. Los dos tienen un comienzo muy similar ya que son rosarinos y tomaron sus pasos iniciales en Newell’s Old Boys. Los dos eran joyas de ese club, aunque Pochettino llegó a jugar en el primer equipo en el principio de su carrera.

El oriundo de Murphy estuvo fue parte de uno de los mejores Newell’s en la historia al jugar bajo el equipo de Marcelo Bielsa. Ese equipo tenía a varias figuras como Gerardo Martino, Eduardo Berizzo, Juan Manuel Llop, Cristián Domizzi, Norberto Scoponi. Todos estos llegaron a ser técnicos exitosos en diferentes niveles como también lo ha sido Pochettino.

Pochettino fue parte de un PSG que tuvo muchas figuras pero cero trofeos, era un equipo totalmente diferente a comparación de lo que es hoy día dentro del espectro del fútbol mundial. En ese club hubo jugadores de alto vuelo como los fueron Mikel Arteta, Gabriel Heinze

Pero también habían jugadores cracks que tenían na visión diferente del juego como lo fueron Nicolás Anelka, Jay Jay Okocha y Ronaldinho.

Todas estas figuras estuvieron a la disposición del entrenador francés, que también fue un legendario jugador, Luis Fernández.

