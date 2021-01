Huesca vs FC Barcelona: Hora y cómo ver el Live Stream

El FC Barcelona, con el regreso de Leo Messi al equipo tras unas breves vacaciones en su Rosario natal, comienza el 2021 con una visita al débil Huesca, que marcha último en la tabla de La Liga 2020/21 y apenas pudo ganar un solo partido en lo que va del certamen.

No obstante, el presente del Barça no es mucho mejor: viene de un pálido empate 1-1 ante Eibar en el Camp Nou, marcha sexto en las ubicaciones, a diez puntos del líder Atlético de Madrid, y precisa un triunfo en el estadio El Alcoraz si es que quiere seguir con ilusiones de pelear por el título hasta las últimas jornadas.

El último duelo entre azulgranas y culés, disputado el 13 de abril de 2019, finalizó empatado sin goles.

“Sabemos que cualquier partido es complicado porque hay mucha competencia entre todos. Han demostrado en muchos partidos que han perdido injustamente, han encajado poco en su casa. Tenemos que estar preparados para un partido complicado donde hay que mejorar como equipo en varios aspectos”, expresó Ronald Koeman.

Sobre el futuro de Messi: “Hay que ver la situación suya, donde ha hecho la entrevista y donde ha dicho que no quiere tomar ya las decisiones. Como cualquier jugador que acaba contrato, es libre de decidir cuando quiera. No veo ningún problema si no decide ya. Hay que respetar su decisión, no tenemos que estar nerviosos ni preocupados”. concluyó el DT blaugrana.

Se confirmó la lesión de rodilla de Philippe Coutinho

Después de que Philippe Coutinho abandonara el campo de juego ante Eibar por una lesión de rodilla, el FC Barcelona emitió un comunicado en el que confirma el diagnóstico del atacante brasileño.

Hoy hemos conocido el alcance de la lesión de @Phil_Coutinho 🔗 https://t.co/QFbzhiDHLm pic.twitter.com/z29moykYxS — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 30, 2020

“Las pruebas realizadas han mostrado que el jugador del primer equipo Philippe Coutinho tiene una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda. El tratamiento de la lesión requerirá una intervención artroscópica que se llevará a cabo en los próximos días”, reza la información brindada por el club catalán.

En consecuencia, se prevé que Coutinho sea baja para Ronald Koeman por algunos meses, aunque desde la institución culé no precisaron el tiempo de rehabilitación.

Los seis récords que Leo Messi puede batir en 2021

Ya superada la marca que ostentaba el brasileño Pelé como máximo goleador de un mismo club, gracias a los 643 goles que había marcado con el Santos de Brasil, Leo Messi tiene nuevos desafíos para este 2021 en cuanto a récords.

Tal como adelanta Infobae, “La Pulga” podrá convertirse en el futbolista con más presencias en el FC Barcelona, marca que hoy en día todavía ostenta su excompañero Xavi Hernández con 767 partidos disputados con la camiseta culé. El crack rosarino ya jugó 749 encuentros en el club catalán y, de no mediar incovenientes, superará el registro de su gran amigo.

Otra marca que ostenta Xavi en el FC Barcelona es la de mayor cantidad de presencias en la UEFA Champions League, con 151 cotejos. Messi, por su parte, acumula 147 partidos en dicha competencia con el elenco blaugrana y puede que en 2021 también supere al español en esa materia.

Cabe recordar que el FC Barcelona chocará con Paris Saint-Germain en octavos de final de la presente edición de la Champions, por lo que los dirigidos por Ronald Koeman deberán llegar, al menos, a semifinales para que “La Pulga” quiebre la marca de Xavi en el torneo continental.

Un objetivo más complejo para Messi es destronar al galés Ryan Giggs como el futbolista con mayor cantidad de trofeos en un mismo club, con 36 títulos obtenidos en Manchester United entre 1990 y 2013. Leo ya logró 34 trofeos y si obtiene dos estrellas más, igualará al actual entrenador del seleccionado galés.

Por último, Leo Messi tiene la posibilidad de convertirse en el jugador con mayor cantidad de presencias en la Selección Argentina. Hasta el momento, el ya retirado Javier Mascherano es el dueño de ese récord con 147 partidos jugados, cinco más que el ídolo culé.

