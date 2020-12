Leo Messi a la MLS: el lujoso apartamento que compró ‘La Pulga’ en Miami

Mientras que el FC Barcelona dirigido por Ronald Koeman continúa sin rumbo alguno en La Liga tras el pálido empate 1-1 frente a Eibar, los principales medios catalanes advierten que Leo Messi ya tendría todo planeado para desembarcar en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos dentro de poco tiempo. Y más precisamente, en el Inter de Miami.

De acuerdo a la información brindada en las últimas horas por el periodista José Antonio Ponseti durante su intervención en El Larguero de la Cadena SER, la estrella del FC Barcelona planea continuar su carrera en el equipo fundado por el inglés David Beckham en 2018.

No obstante, Ponseti advirtió que su partida del FC Barcelona no sería inmediata. “A mí se me hace difícil que se vaya a ir ahora mismo. Salvo que haya una hecatombe y se vuelva a lo de este verano, la idea sería aguantar en el Barcelona hasta el 2023 y ahí se lleva a los chicos a estudiar ahí, cubrirían 3-4 años de high school y de ahí saltarían a la universidad. Es lo que él quiere”, evaluó el periodista.

Cabe recordar que el propio Leo Messi, durante una reciente entrevista para el diario La Sexta, admitió su ilusión de transitar “la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir esa Liga y esa vida”. Sin embargo, se mostró consciente de que no solo depende de él esa opción que tanto lo desvela: “Luego si pasa o no, no lo sé, porque no es un ahora o en el futuro y por eso digo lo de volver”.

Cuánto vale el lujoso apartamento que Leo Messi posee en Miami

Durante su columna en El Larguero (Cadena SER), el ya mencionado José Antonio Ponseti aseguró que Messi ya posee un apartamento a su nombre en la ciudad de Miami.

“Messi, hace año y medio aproximadamente, estaba en el barrio en el que yo, en aquel momento, tenía también el apartamento y compra él uno. Está en el lujoso edificio Porsche”, reveló.

En cuanto al precio de la propiedad, el periodista catalán expresó que “podría rondar los 9 millones de euros -poco más de 11 millones de dólares-“. Aunque agregó: “Si ha pedido otro que le gustaba más estará sobre los 7-8 millones de euros -entre 8.6 y 9.8 millones de dólares-“.

El edificio donde podrían vivir Leo Messi, Antonela Roccuzzo y sus tres niños cuenta con una variada cantidad de comodidades, y Ponseti se encargó de detallarlas. “Es un edificio muy exclusivo y es una zona donde, especialmente, hay judíos ortodoxos y rusos. La mayoría de los supermercados son rusos, por cierto”, señaló.

Y al respecto de los lujos que brinda el edificio Porsche, ubicado en Collins Avenue al 18555, Sunny Isles Beach (Florida), Ponseti añadió: “Él tiene ascensor directo. Todos los vecinos tienen un ascensor especial, que permite subir en tu coche al departamento. Entras al garaje y no te ve nadie. Vas a tu casa y no te ve nadie”.

Radio Catalunya asegura que Leo Messi jugará con Luis Suárez en Inter Miami

Por otro lado, en Radio Catalunya afirmaron que Leo Messi no se iría solo con su familia a los Estados Unidos, ya que el uruguayo Luis Suárez volvería a ser su gran compañero en el Inter Miami.

En cuanto a la finalización de sus contratos, diario AS recuerda que el vínculo de Messi con el Barça finaliza el próximo verano y “La Pulga” tendría vía libre para dejar el club que lo formó desde las divisiones juveniles.

Luis Suárez, en cambio, culmina su contrato con Atlético de Madrid en 2022, año en el que recién se podría juntar la dupla de amigos y delanteros en la MLS estadounidense.

